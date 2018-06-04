國文老師莊嘉薰帶學生遊戲城市、體驗文學

台北市大同高中國文老師莊嘉薰。（教育部提供）

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台北市大同高中國文老師莊嘉薰帶領學生到紀州庵上國文課。（教育部提供）

台北市大同高中國文老師莊嘉薰，過去苦惱如何以自然方式，引導出學生內心對文學的嚮往。之後，她推動「城市文學課程」，帶領學生參訪了故宮、紀州庵、林安泰古厝、台北光點等景點，深入認識各個文學空間，他因此獲教育部選為教育家典範人物。

莊嘉薰認為，國文教學講究精神領域的心領神會，但如果學生只能透過課本閱讀文學作品，而這些又與他的切身生活並不相干，當然難以發掘感動。為了突破傳統國文課程的侷限，她致力開發新教案，並透過教師社群而完成的「城市文學課程」。

莊嘉薰表示，這堂包含閱讀文本、電影欣賞及校外各個文學景點踏查的課程，主要目的就是以大同高中為起點，引領學生深度觀察探討每日活動的區域，再將視野幅射，「文學觀察視角鎖定在整個大台北區域，讓學生重新以文學的角度建構對台北的印象與記憶。」

大同高中有個別號叫「榕城」，莊嘉薰藉由「榕城八景」的票選活動引爆了同學的熱情，讓他們主動觀察校園，進行校園美景的拍照與寫作；接著走出校園，參訪了故宮、紀州庵、林安泰古厝、台北光點等景點，經由專人的導覽，讓學生更接近文學。

莊嘉薰帶著班上學生到訪台北城南，蓊蓊翠綠的幾株老榕樹環抱間，一座日式木造房子靜靜而立—紀州庵。漫步於林蔭下，聽著導覽員生動的講解，懷想當年城南風光，同學們彷彿穿越了時空，見證了家鄉這座城市古往今來的絕代風華。

那是紀州庵，曾是日殖時代知名的料亭，戰後又轉為公務人員眷舍，多少文人雅士在此聚會創作，傳遞文學薪火，如今台北市政府文化局將此古蹟改建為藝文空間，提供民眾遊賞。

「在教學時，我最大的成就感就是來自於學生上課時發亮的眼神、用心寫作的作業、以及才氣橫溢的創作。」莊嘉薰說，看著課後同學們交上的那一本本琳瑯滿目、手工製作的文學護照，欣賞他們別具巧思的詩文創作，就是她最感動及快樂的時候。

(中時 )

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