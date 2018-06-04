MLB》大谷貢獻安打帶動攻勢 天使擊敗遊騎兵

2018年06月04日 11:13 中時電子報 蔡銘仁

天使和遊騎兵今(4日)展開三連戰最後一場交手，前2場雙方各拿1勝，此役天使靠著左投史卡格斯(Tyler Skaggs)6局無失分好投領軍，即便打線只打出4安、攻得3分，仍以3比1贏球，拿下系列賽勝利，昨熄火的大谷翔平，擔任先發5棒指定打擊，3打數貢獻1支帶動攻勢的安打。

天使此役2下由大谷的安打領頭，突破遊騎兵先發費斯特(Doug Fister)防線，接著寇薩特(Zack Cozart)和沃畢納(Luis Valbuena)輪番上陣，也揮出安打。靠連續3支安打，天使先馳得點，取得2比0領先。

手握2分優勢，對今天的史卡格斯已經足夠，他前5局雖三度被攻佔上得點圈，但都能全身而退，讓天使維持領先。到了6下，J.厄普頓(Justin Upton)再轟出中右外野陽春炮，力挺史卡格斯的好投。史卡格斯用107球投完6局退場，總計被打4安、無失分，另有3保送、6K。

遊騎兵幾乎整場被壓制，直到8上，馬薩拉(Nomar Mazara)才從天使中繼拉米瑞茲(Noe Ramirez)手中轟陽春炮，替球隊打進1分。最後9上，遊騎兵雖趁著天使後援安德生(Justin Anderson)控球不穩、連投3保送，製造滿壘契機，但仍功虧一簣，讓天使收下勝利。

天使以2勝1敗贏得系列賽勝利，戰績32勝28敗，仍暫居美聯西區第二，落後第二的太空人5場勝差。大谷2上揮出安打帶動攻勢，不過之後2打數無建樹，3打數揮出1安，被遊騎兵中繼左投克勞迪歐(Alex Claudio)K掉1次，打擊率2成83。

(中時電子報)