「Three Q魅力mom去」！台男對法女的「台式英文」對話 讓網友笑破肚

有1位男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文說,某天有一位陌生外國女子加他好友,但他只懂得一些基本英文單字,於是就用「台式英文」回應。結果他PO出兩人的對話內容截圖後,惹得網友笑破肚回應:「我竟然看懂了,笑到肚子抽筋。」。原Po最後還求助網友:「希望會英文的朋友教我如何回覆外國人訊息。」

原PO分享的對話截圖,有一名面貌的歐美女孩加他好友,對方一開口就問說:「抱歉,你是誰?」,他就回答說:「is you +me OK?(意指:是你加我的)」、「No me +you Thanks.(意指:不是我加妳,謝謝)」。濃濃的「台式英文」讓女孩傻眼。

原PO又說:「Lin teacher(台語:林老師)」、「My no say English.」、「Please you no English.」、「Please say 中文 thanks.」女孩看了就回答說:「抱歉,我是法國人。」。結果原PO又回說:「My fire big(我火大)」、「You 87?」、「是妳加我的!不是我加妳!」。

原PO回:「Three Q 魅力 mom 去(非常謝謝妳)」,法國女子誤解意思回問:「What my mom?」,讓原PO看了大笑。(圖/翻攝自爆料公社)

陌生外國正妹因為真的看不懂原PO在說什麼,於是說「Bye」不想繼續再聊,不料原PO就說:「You say sorry 再給me bye」、「Three Q 魅力 mom 去(非常謝謝妳)」。結果對方好像誤解了原PO的意思,趕緊問:「What my mom?」讓原PO看了直接笑出來。

原PO表示:「一個外國人加我好友,我按了確認,他卻這樣回我……」、「我看的懂一些基本英文,一些基本英文單字」、「我只好組合式英文來回應,但這位外國朋友,她似乎不懂,於是我……,他最後一句讓我笑了」、「希望會英文的朋友教我如何回覆外國人訊息」

此Po文吸引眾多網友回應「笑死,邊念邊翻譯邊笑」、「我…居然看得懂英文耶」、「Fire big哈哈。」、「英文破到笑了,外國金髮妹子自己送上門你居然say No」、「台式英語我喜歡」。

