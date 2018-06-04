「Three Q魅力mom去」！台男對法女的「台式英文」對話 讓網友笑破肚

2018年06月04日 11:18 中時電子報 張國欽

有1位男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文說，某天有一位陌生外國女子加他好友，但他只懂得一些基本英文單字，於是就用「台式英文」回應。結果他PO出兩人的對話內容截圖後，惹得網友笑破肚回應：「我竟然看懂了，笑到肚子抽筋。」。原Po最後還求助網友：「希望會英文的朋友教我如何回覆外國人訊息。」

原PO分享的對話截圖，有一名面貌的歐美女孩加他好友，對方一開口就問說：「抱歉，你是誰？」，他就回答說：「is you +me OK?（意指：是你加我的）」、「No me +you Thanks.（意指：不是我加妳，謝謝）」。濃濃的「台式英文」讓女孩傻眼。

原PO又說：「Lin teacher（台語：林老師）」、「My no say English.」、「Please you no English.」、「Please say 中文 thanks.」女孩看了就回答說：「抱歉，我是法國人。」。結果原PO又回說：「My fire big（我火大）」、「You 87?」、「是妳加我的！不是我加妳！」。

原PO回：「Three Q 魅力 mom 去（非常謝謝妳）」，法國女子誤解意思回問:「What my mom？」，讓原PO看了大笑。(圖／翻攝自爆料公社)

陌生外國正妹因為真的看不懂原PO在說什麼，於是說「Bye」不想繼續再聊，不料原PO就說：「You say sorry 再給me bye」、「Three Q 魅力 mom 去（非常謝謝妳）」。結果對方好像誤解了原PO的意思，趕緊問：「What my mom？」讓原PO看了直接笑出來。

原PO表示：「一個外國人加我好友，我按了確認，他卻這樣回我……」、「我看的懂一些基本英文，一些基本英文單字」、「我只好組合式英文來回應，但這位外國朋友，她似乎不懂，於是我……，他最後一句讓我笑了」、「希望會英文的朋友教我如何回覆外國人訊息」

此Po文吸引眾多網友回應「笑死，邊念邊翻譯邊笑」、「我…居然看得懂英文耶」、「Fire big哈哈。」、「英文破到笑了，外國金髮妹子自己送上門你居然say No」、「台式英語我喜歡」。

(中時電子報)