2018年06月04日 11:35 中時 謝明俊

57歲的蕭姓老慣竊，專在北部地區尋找無人看守的建築工地，行竊鋼筋、乙炔等建材器具，再用懸掛偷來車牌的廂型車，載送至資源回收場變現，台北市刑大肅竊組布線緝查多日，日前蕭嫌到新北市萬里區一處工地行竊時，警方尾隨盯梢，當場逮捕蕭嫌，另查出他涉嫌在桃園、新北市等地加霸王油，依竊盜、詐欺等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

蕭姓男子，曾有搶奪、竊盜、偽造文書等前科，他涉嫌月前在北市中山區某處工地行竊鋼筋、乙炔等建材，轄區中山分局偵查隊受理建商報案後，會同台北市刑大肅竊組組成專案追查。

警方指出，蕭某四處行竊，行跡飄忽，每次下手行竊前，都會尋找跟自己所駕廂型車同款車輛，竊走該車車牌轉掛在自己車上，用來混淆警方追查，並且，蕭嫌行竊工地，都是四處巡繞找尋，發現有停工無人看守的工地，立即假扮成施工人員竊走值錢的建材及工具，再載至新北市等地的資源回收場變賣成現金。

台北市刑大肅竊組逮獲蕭姓工地老慣竊

警方幹員經過多日布線，掌握蕭嫌所駕車輛，展開全天候跟監，5月14日，蕭嫌開車前往新北市萬里區一處工地，再度佯扮成工人，從工地偷搬鋼材，幹員就在附近跟監蒐證，將蕭嫌作案過程拍得一清二楚，蕭嫌渾然不覺，依然認真地搬著鋼材上車，幹員等到蕭嫌搬夠了，立即上前逮捕，蕭嫌當場大驚失色認栽。

警方先前在追查蕭嫌過程中，還發現蕭嫌多次在桃園、新北市三重等地加油站加油時，待油加滿後，再藉詞要另加油精，支開員工去拿油精時，沒付油錢就逃離加油站，大加霸王油，加油站報警追查，都因蕭嫌車輛懸掛竊來車牌而無法追查下去。偵詢後，警方已將蕭嫌依法送辦。

(中時 )