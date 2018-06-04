校車司機性侵弱智少女致懷孕 判囚3年8月定讞

2018年06月04日 11:23 中時 林偉信

啟智學校的林姓校車司機，因載送智能障礙學生認識被害少女，少女畢業後到桃園工作，他利用過年期間少女返鄉誘騙她見面加以性侵，並導致少女懷孕，最高法院斥責林男利用少女智能障礙加以性侵，且犯後飾詞卸責，將他依乘機性交罪判刑3年8月確定。

台南林姓男子因擔任司機認識領有中度智能障礙手冊、就讀啟智學校國中部的少女，少女也因此知悉林男的手機電話，2014年少女從該校畢業後不久就在桃園工作，因無朋友、同儕陪伴，偶爾以公共電話或家人電話撥打電話與林男聊天。

林男明知少女屬於心智缺陷的人，竟利用少女返回台南過年節的機會，先以電話聯絡她見面，並在2016年2月7日上午6點開車搭載她，將車子開往台南某處魚塭旁，見四下無人之際，要求她脫下褲子，她拒絕說「不可以對小孩做這種事」。

林男回稱為什麼不可以，且執意要求少女脫去衣物後對她性侵，結束後林男還恐嚇她不可以說出去，少女因月事遲遲未來，經家人帶往婦產科檢查，才知道少女懷孕的事，並報警循線逮獲林男。

台南高分院考量林男明知少女未成年且有智能障礙，因在情感上孤獨無助，主動與他聊天期望獲得心靈慰藉，他卻利用機會性侵少女，且事後飾詞卸責、未見悔意，依乘機性交罪將林男判刑3年8月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )