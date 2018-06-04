參加統派黨慶拉選票？ 柯P：白綠藍都爭取支持

2018年06月04日 11:26 中時 吳堂靖

北市選情漸趨白熱化，台北市長柯文哲與丁守中民調呈現拉鋸戰，兩人昨前後出席全民幸福政黨大聯盟活動，雖然沒碰面，但引發外界質疑柯搶攻藍營選票，對此，柯文哲4日受訪表示，朋友要多敵人要少，爭取最多人支持，不管是藍的綠的白的！

柯文哲4日出席北市衛生局自殺防治活動，會前媒體針對旺旺中時最新民調結果詢問，如果今天棄姚，票會流向柯跟丁守中，是否有預估此類狀況，柯文哲維持一貫態度表示，現在離選舉差不多半年，很多事情還在變化，每天做好自己事情就好。

該份民調中也顯示柯也可以吸到泛藍選票，對此柯文哲表示，台灣到底能不能突破藍綠的包圍，從1994到現在快要24年，整個台灣政治就是意識形態兩極對抗，對我來講，政府效率的提高，廉明、公正、效率，這應該是對地方政府更重要的價值，結果每天不討論如何提升政府效率，每天討論藍的綠的，這國家會完蛋！

北部地區萬安演習下午登場，首度模擬飛彈攻擊，對此，柯文哲表示，演習就是從嚴設計，其實有各種飛彈攻擊的設計，有些還涉及國家機密，叫做桌上演習、兵棋演習，沒有拿出來實際操練。

柯文哲表示，通常是先桌上演習，確定認為可以先拿出來演練的就拿出來演練，有些桌上演習技術上覺得很困難的，就變成國家機密，因為不會隨便跟人家說我們的弱點是什麼。

(中時 )