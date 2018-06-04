咬牙苦練一年 科大生蔡子敬在極限廚師競賽奪銀牌

2018年06月04日 11:26 中時 林志成

「2018泰國極限廚師挑戰賽（TUCC）」成績揭曉，台北城市科大學生蔡子敬奪銀作品「香煎鴨胸燉鴨腿佐橙汁醬與紅酒醬汁」。（台北城市科大提供）

「2018泰國極限廚師挑戰賽（TUCC）」是亞洲重要廚藝賽事之一，每年都吸引各國優秀廚師競技，台北城市科技大學餐管系二年級學生蔡子敬今年端出「香煎鴨胸燉鴨腿佐橙汁醬與紅酒醬汁」，以外脆裡嫩的鴨胸肉，成功挑戰評審味蕾而奪下銀牌。

「2018泰國極限廚師挑戰賽（TUCC）」於6月2日成績揭曉，共有來自泰國、台灣、韓國、馬來西亞、美國、加拿大、柬埔寨、菲律賓、蒙古、越南等國，吸引了7百位選手參賽，競爭激烈。

城市科大餐管系大二生蔡子敬去年第一次參加「泰國極限廚師挑戰賽」，他以「煎鴨胸與鴨腿馬鈴薯球佐紅酒醬汁和柳橙醬汁」參賽，卻因為火候控制失宜導致肉質口感不佳而敗北。

他覺得在哪裡跌倒就要在哪裡爬起，去年一整年參與廚藝競賽都刻意選鴨肉為主，就是要砥礪圖強，苦練刀工、火候與醬汁的調配，今年再度參賽，連在比賽前一晚都仍加緊練習，要熟悉與比賽相同的食材，把烹調的手感銘記在心。

蔡子敬今年端出「香煎鴨胸燉鴨腿佐橙汁醬與紅酒醬汁」，他將鴨胸醃漬，鴨胸煎至8分熟，訣竅在於用手壓肉，以肉硬度判別是否已過熟，鴨腿去骨切成小塊醃漬再以帕馬森起司醬，燉煮燴肉軟，再配以酸甜的橙汁醬、紅酒醬汁，融合了外脆裡嫩的鴨胸，吃在嘴裡形成豐富的層次感，終於擄獲評審的味蕾獲得銀牌獎肯定。

蔡子敬感謝餐管系教授吳東寶耐心指導，帶領著他參加各種不同的餐飲競賽，他認為，參加國際競賽可以見識到來自各國廚藝菁英不同的創作理念，讓他看見全世界，自己也會變得更有學習目標。

東寶表示，這次參加比賽，選手們光是器具就帶了八箱行李，雖然每個人行李都超重，卻可經由國際廚藝比賽，學生從廚藝、擺盤與自我管理等多層的面向學習，精益求精，他發現學生參與比賽後都勇於自我挑戰，對自己更具自信，期許學生未來向更高深的廚藝之路邁進。

(中時 )