民調持續墊底 姚文智陣營：讓人啼笑皆非

姚文智民調持續墊底，競選團隊執行總幹事、北市議員阮昭雄今早代姚受訪直呼，民調內容讓人啼笑皆非，相信3人實力相當，不會有棄保問題。（陳燕珩攝）

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年底台北市長形成藍白綠三強之戰，旺旺中時最新民調顯示，丁守中以40.2％支持度領先柯文哲34.7％，姚文智以12.2％墊底，與近期幾分媒體民調狀況相去不遠。不過，姚文智競選團隊執行總幹事、北市議員阮昭雄今早代姚受訪時認為，民調內容讓人啼笑皆非，直指這是「親柯民調」，還說3名候選人「實力相當」，不會有棄保問題。

民調內容指出，姚文智在三強鼎立下的支持度，遠落後丁、柯，且即使柯綠之間出現棄保效應，在「棄姚保柯」的狀態下，丁守中支持度仍領先柯文哲。

對此，阮昭雄認為，民調內容邏輯不通，直呼親柯人士除了柯文哲本人，還有旺旺中時民調，所以參考就好，選舉到後面還有多波民調，提名後綠營選民會回流，加上後續有很多政策對外宣示，相信有更多人支持姚文智。

被問及「棄保議題」討論不斷，阮昭雄說，這分民調顯示棄姚保柯，丁守中民調也會增加，這邏輯很怪，他認為這次選戰棄保很難發酵，「因為3個候選人實力相當」，且民進黨完全執政後，首次在首都自提人選，他們不會讓候選人孤立無援，不會有棄保效應。

不過，就連前總統陳水扁都在最新一期的「新勇哥物語」指出，柯文哲與姚文智之間，有一方嚴重落後時「會被棄」。阮昭雄仍強調，不會有嚴重落後的狀況，三強鼎立已經成形了，看不出棄保的端倪。

另外，民調也顯示，台北市民對民進黨議員的支持度，遠落後國民黨議員22.8％。阮昭雄重申，這是親柯人士的民調，但也坦言，這次民進黨議員選舉比上次艱困，三強鼎立選票一定會有瓜分，各選區狀況不同，會規畫聯合競選鞏固選票。

至於姚文智競選團隊總幹事要找誰？阮昭雄說，外界在討論會找立委吳思瑤或政務委員張景森，都是口袋名單，還在洽談中，不過張景森有政務在身，可能指會提供相關選舉策略，不太可能掛明確的競選團隊職務，還要再商量。目前團隊架構你訂中，還沒有完整的名單，立委蘇治芬因是選對會成員，中央黨部特別請他擔任競選總部的總督導。

另有媒體問及，在基層里長部分，柯文哲有現任民政局長藍世聰幫忙，丁守中有市黨部主委、前民政局長黃呂錦茹，姚文智顯得相對弱勢？阮昭雄說，有民政系統當然相對有優勢，柯有行政資源，丁有黃呂帶領，民進黨過去基層都是由下而上，會跟更多里長合作，發揮基層走動效果。

(中時 )

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