反擊蘇貞昌口水戰 朱立倫：市民想看願景與未來

2018年06月04日 11:41 中時 吳岳修

民進黨新北市長參選人蘇貞昌近來猛批新北市府施政成果，市長朱立倫4日參加毒品防治辦公室周年成果展時，針對市府還債能力、體育成嫧、國共論壇及核四燃料棒等問題，火力十足一一回應，他再次批評綠營選舉時善用的攻擊、批評都不是正面，對於過去或現在可以討論，但參選人應提出願景計劃，市民真正想看到的是未來。

面對蘇營指控新北市府負債問題，朱立倫指出，台北縣在尤清擔任縣長時，市庫是正的，但民國86年之後就急遽翻轉直下，過去歷次選舉都有說明，他在新北市升格後全力努力，但過去累積的負債數字非常高，他希望未來財劃法通過之後，能夠提高新北市財源，讓新北市財政更好。

朱立倫也反擊蘇貞昌稱體育落後一事，他說，新北市的體育成績要給所有體育選手加油，支持他們的表現，新北市三級棒球隊表現全國最好，包括籃球、足球等各類比賽，在近幾年全民體育上都有大幅度成長，運動人口大幅度精進，不能侷限單一項比賽，要從所有比賽中來看選手比賽成果。

媒體詢問郝龍斌赴大陸國共論壇一事，朱立倫表示，吳敦義現在是國民黨主席，這次指派郝副主席參加海峽論壇，他覺得對於兩岸交流是正面的，希望國民黨持續加油，只要對人民、對台灣民眾有利的，或對兩岸交流有合作、更和平的事，就要努力去做。

朱立倫最後提到夏天用電問題，他認為中央政府要有完整能源策略，包括目前面臨的核二重啟及核四封存，以及最近爭議的核四燃料棒問題，這些都需要完整策略；另一方面也要考量，怎麼樣讓全民付出的代價降到最低，他希望不是針對單一檢討，而是全面性檢討。

(中時 )