義美再買一百公噸香蕉 農委會：本周六前讓行情止跌回升

2018年06月04日 11:45 中時 鄭郁蓁

今年天氣差，雨水少，造成香蕉、鳳梨、西瓜、木瓜、荔枝全面盛產，價格低迷。其中香蕉產地每公斤青蕉不到10元，價格悽慘，農民心淌血。農委會今天再偕義美總經理高志明和蕉農，宣布繼上周以每公斤16.5元的價格，購買「100公噸香蕉」後，再增加一倍，共將購買200公噸。

此外，農委會並同步宣布，以較好的價格收購「格外品」(指市場規格之外的農產品)，從五月底的的2千公噸，再增5千公噸，目標可望本周六前，就讓香蕉價格止跌回升。

夏季香蕉盛產，因缺乏水份乏人問津，導致價格慘跌，甚至傳出一公斤只有一元的賤價。農委會五月底緊急提出救農民措施，但副主委陳吉仲坦言：「力道顯然不夠」。

陳吉仲表示，為紓緩產地供貨壓力，並避免格外品進入市場擾亂價格，上個月底已經啟動香蕉格外品去化，以優於市場行情向農民收購2000公噸，若氣候持續酷熱，不排除再增5千公噸。此外，擴大辦理促銷宣廣從500公噸增到1千公噸，總計調節目標為一萬一千公噸，並強調，相關措施，本周五、六就能看到效果。

義美總經理高志明則表示，原五月底購買一百公噸的香蕉為A級台灣香蕉（香蕉色卡上所示5級或6級熟的香蕉；成熟度色卡分7等級）」，這次追加擴大到熟度較低的5香蕉，「熟度越低，農民成本越低，希望讓他們即早賣出，降低損失。」

高志明說，收購來的香蕉將用於加工產品，放入冷凍於一年時間內慢慢處理成高附加價值的產品，希望減輕農民苦難。

(中時 )