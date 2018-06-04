剛起步迴轉就被撞　7旬騎士噴飛慘死

2018年06月04日 12:06 中時 張穎齊

7旬的陳姓騎士3日晚間10時許，在八堵路正要起步迴轉時，不慎被後方的陳男駕駛的黑色自小客車撞飛，經送醫後宣告不治，而陳翁的機車也毀損相當嚴重。（張穎齊翻攝）

基隆市1名陳姓老翁（70歲）昨（3）日晚間10時許，騎車行經八堵火車站附近時，由於要迴轉往中正區住家方向行駛，怎料才剛起步靠左，就被迎面而來的黑色自小客車撞飛約10公尺遠，當場慘死，開車的陳姓男駕駛（40歲）經訊後被依過失致死罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警局交通隊副隊長吳誌權指出，3日晚間10時50分，八堵火車站前發生1起死亡車禍，根據監視器畫面顯示，陳翁的機車剛從道路右邊起步，陳男駕駛的汽車閃避不及，歲造成車禍的發生。

警方調查，陳翁家住中正區，案發當時正要從八堵路迴轉，要往南榮路方向回家時，卻在剛起步靠左迴轉的過程中，不慎被後方的黑色車輛撞飛，陳翁的頭部大量出血，經送醫後宣告不治，警方到場後也發現，陳翁與陳男的酒測值均為0，而現場則是留有陳翁的安全帽、機車，以及車內的雜物，全都散落一地。

至於陳男是否車速過快？警方表示，不排除這個可能，肇事的陳男經訊後被依過失致死罪移送基隆地檢署偵辦，而詳細的肇事過程與責任歸屬，尚待進一步釐清調查。

(中時 )