《全台最速報》22萬送摸彩品.洋酒 吳音寧涉貪？北檢要查

22萬送摸彩品.洋酒 吳音寧涉貪？北檢要查

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中時電子報
綜合報導

◎22萬送摸彩品.洋酒 吳音寧涉貪？北檢要查

台北農產運銷公司總經理吳音寧，繼日前被檢舉以公款送7000公斤殘菜疑涉貪汙，遭台北地檢署分案查辦後，再遭台北市議員質疑她以22萬元業務推廣費贊助彰化特定團體摸彩活動，更送民進黨北市黨部60瓶洋酒，疑涉「假補助，真綁樁」爭議，據了解，北檢除殘菜案外，亦將針對北農業務推廣費案等相關爭議，擴大調查。

◎民調落後丁守中 柯：選舉還有半年 變化很多

年底選戰逼近，首度之戰備受關注，根據旺旺中時最新民調顯示，無論是白綠藍三雄爭霸或是柯丁兩強相爭的話，丁守中皆分別以40.2%、43.7%完勝，但柯民調也緊追在後，兩人呈現拉鋸戰，柯文哲對此低調表示，離選舉還半年，很多事情在變化，每天做好自己事最重要。

◎屏東海陸上兵枉死 ６嫌遭聲押獲准

屏東潮州2日凌晨發生海陸士兵遭槍殺案，檢察官訊後認主嫌王念平等6人涉犯殺人、槍砲、傷害致死等罪嫌，且有逃亡之虞，4日向法院聲請羈押獲准，另蕭姓等10人認無羈押必要，諭令以15萬至20萬元不等交保。

◎萬名毒犯栽了 新北毒品防治辦公室滿周歲

全民一起來反毒！新北市府毒品防治辦公室成立滿周年，一年來掃毒、防毒、反毒成果豐碩，新北市警局逮捕逾萬名毒販及毒蟲、破獲9千多件毒品案，查獲高達555公斤的各式毒品，推行近2千場反毒宣導及擴大尿液篩檢3萬多人次，新北市長朱立倫說，毒品危害國人及青少年身心健康，防毒反毒是刻不容緩的工作，政府、社會及民眾都要一起來。

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