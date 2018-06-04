每客25000元貴桑桑 西華《神之雫》Mariage三星盛宴憑啥狂？

2018年06月04日 12:02 工商 姚舜

神田裕行強調，白蘆筍要大支才夠甜，太小太細的白蘆筍味道不夠。（攝影／姚舜）

此日本和牛菲力最細緻柔嫩的部位，是神田裕行自己以精湛刀功從整塊牛肉上精修分切而出。（攝影／姚舜）

〈和牛炸菲力牛排〉是將和牛菲力懸空在炭火上慢烤30分鐘後，再裹上極薄麵包粉在油鍋中快炸10秒而成，麵皮極薄，細嚼慢嚥可吃出「和牛香」且一點都不油膩。（攝影／姚舜）

以新潟唐辛子和紀州梅提味的〈酒蒸喜知次〉，魚肉烹調前只用鹽水浸泡而不是抹鹽，喜知次魚的豐富油脂與甜度不會流失，蒸熟後非常美味。（攝影／姚舜）

《神之雫》葡萄酒漫畫在全球銷售至今超過千萬冊，除了深受酒饕推崇，也是很多葡萄酒商的「必讀聖經」。（攝影／姚舜）

在西華飯店舉辦的「Mariage」餐酒盛宴，所以佐餐酒都是《神之雫》作者亞樹直姐弟挑選，連日本都未辦過這樣的活動。（攝影／姚舜）

東京米其林3星名廚神田裕行（右）首度與葡萄酒漫畫《神之雫》作者樹林優子（中）和樹林伸（左）姐弟攜手合作，在台北西華飯店與辦「Mariage餐酒盛宴」，為史無前例的三星盛宴。（攝影／姚舜）

「太甜的酒很難佐餐」，連續11年在《東京米其林指南》得到米其林3星的〈神田〉餐廳主廚神田裕行說，菜太甜，很難搭酒，而太甜的酒，也不易佐餐。

「餐酒搭配不僅要考慮酒與食物之間的味道關係，溫度管理亦很重要」，全球狂賣千萬冊的知識型漫畫《神之?》作者亞樹直強調，酒汁的風味與口感會隨著溫度變化，所以選酒配菜時要注意「溫度管理」。

以上是神田裕行與亞樹直在西華飯店舉辦「Mariage米其林餐酒盛宴」接受訪問時，對餐酒配對的邏輯表達的看法…。

為了讓台灣食饕以味蕾體驗非凡，台北西華飯店日前請到神田裕行攜手亞樹直客座，並以《神之?》最終章「Mariage」為主題舉辦米其林餐酒盛宴，每人25000元一客是台灣今年迄今最高價米其林星光饗宴，「史無前例的亮點與賣點」還包括了：1.這是在餐、酒領域各領風騷的日本「神級職人」首次攜手合作演繹的餐酒宴，連本都未曾舉辦過。2.盛宴宛如《神之?》最終章「Mariage」的真人實境秀。3.打破「以酒佐餐」慣例，由亞樹直先選酒，再由神田設計菜餚「以餐佐酒」。

所以，雖然盛宴餐價「貴桑桑」，照樣賣光光。頂級「貴客」不只為了追星，更多人了是為了領略《神之?》書中所指夢幻酒款「使徒」的味道，並見證神田裕行如何「為酒而烹調」。

以葡萄酒佐餐西方飲食文化，高檔餐廳除了會備有酒單供客人選酒，有些餐廳更會推出由侍酒師與主廚共同研究討論設計的餐酒配菜單(Parinh Menu)。而以美酒美食自豪的法國人更以婚姻（Mariage）形容餐酒搭配。《神之?》最終章說的就是「Mariage」─完美的餐酒搭配。神田裕行與亞樹直聯手在西華飯店演繹的盛宴，說的也是Mariage。其中諸多邏輯、觀念，以及兩人為了一場完美餐酒配饗宴作的準備，都予食饕酒饕許多啟發。

這雖是一場先選酒、再配菜的「以餐佐酒」餐酒會，但亞樹直表示，自己仍作了一番功課先了解神田作菜的手路，最後再選出酒款由神田依據這些酒的特質去配菜。這種態度也體現了頂尖專業職人的彼此尊重。

神田作菜奉行「真味就是淡」的哲學，日本的清酒和吟釀多帶有甜味，他認為不易與日本料理搭配。但此次餐酒宴亞樹直選了一支來自神田老家德島的純米大吟釀。而神田則以薄切的星斑和烏魚子搭配這支酒。不過，為了降低甜味和丹寧，神田將酒先儲放了一年半，由此可見為這場盛宴，神田與亞樹直提早準備了很長一段時間。

日本清酒或吟釀講究「精米步合」，意思是指「將釀酒的白米磨到什麼程度」，米的外層被磨掉愈多，釀出的酒愈高級也愈貴。但神田認為這類酒反而不適合搭餐，不只因為「太甜」，另一個原因是神田覺得釀酒的米精米度太高，酒就失去「米香」原味了。

對於「甜味酒不適合搭配日本料理」，亞樹直也表達同樣看法。他並表示，除了酸、甜外，設計餐酒配菜單時也要考慮酒本身的丹寧與溫度。他表示，丹寧過重也會破壞菜餚的風味，而酒在不同溫度時表現出的風味與口感亦充滿變化，所以他建議主廚在設計餐酒宴菜單時，不要忽略了「溫度管理」。

打從〈東京米其林指南〉發行至今，神田裕行主持的〈神田〉餐廳已連績11年得到3星肯定，從未失手亦為降星。為了完美演繹「Mariage」的神髓，原本即對葡萄酒多所涉獵的神田，在本次西華盛宴中仍展露了許多精妙廚技，例如〈酒蒸嘉知次〉、〈和牛炸菲力牛排〉，以及〈法國白蘆筍．淡黃醬〉，都是以「非典型日料烹調方式」作出的究極美餚，而這些菜都具備了一共同的符碼：保留了生而優越的高檔食材原味。事實上，這也就是米其林指南最在意的關鍵。

(工商 )