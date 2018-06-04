瓜地馬拉火山噴發 至少25人死亡

瓜地馬拉的富埃戈火山３日猛烈噴發。（圖／美聯社）

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位於瓜地馬拉首都瓜地馬拉市西南約40公里的富埃戈火山3日猛烈噴發，濃煙和灰燼噴直衝天際高達1.1萬公尺，已造成至少25人喪生，包括3名孩童，近300人受傷，首都的奧羅拉國際機場（La Aurora）唯一跑道被迫關閉。

當地專家表示，這次的火山活動是自1974年以來最猛烈的一次噴發，噴出的火山灰覆蓋了附近20平方公里的區域，熔岩已經蔓延八公里，約3100人遭緊急疏散。熔岩傾瀉流入附近的羅迪歐（El Rodeo）村，房屋遭高溫的熔岩點燃，造成村民逃生不及葬身火窟。還有孩童疑似在觀看火山爆發時遭濺射飛石擊斃，多人遭灼傷。當局表示，約170萬人受影響，已經展開搜救工作，由於還有許多人失聯，死傷人數恐進一步攀升。

富埃戈火山目前仍在活躍中，噴出的濃煙高達1萬公尺，連20公里外的地區都能感受到火山爆發的震動。當局呼籲民眾保持冷靜和留在安全地方。

受火山噴發影響，為確保乘客和飛機安全，瓜地馬拉城國際機場已暫時關閉，前往美國、墨西哥和巴拿馬等國的航班均已被取消。瓜地馬拉的鄰國宏都拉斯在一份官方聲明中說，該國已取消了全部飛往瓜地馬拉的航班。

富埃戈火山是瓜地馬拉境內數座活火山中的一座，2016年曾經噴發過，當時火山灰 升至7000多公尺的高度。

(中時 )

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