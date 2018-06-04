MLB》費城人遭巨人橫掃 艾瑞耶塔怒了！

2018年06月04日 12:06 中時電子報 蔡銘仁

近年費城人邁入重建，今年找來艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，顯然想做些改變，他們戰績上確實有所進步，但近期卻陷入低潮，費城人今(4日)1比3輸給巨人後，苦吞三連敗，系列賽唯一1分，竟是艾瑞耶塔自己打的，近8戰只贏2場，他不悅的說，「整體而言，打得真的很糟。」

費城人連2場被巨人完封，此役艾瑞耶塔肩負止敗重任上陣，前5局無失分，還在3上轟出陽春炮。投手都能開轟，費城人看起來贏面不小，孰料，費城人打者們相當不爭氣，整場毫無建樹，艾瑞耶塔或許怎麼也沒想到，自己打的那1分竟是球隊唯一的得分。

受到艾瑞耶塔封鎖，巨人攻勢也不多，不過6下靠著麥卡勤(Andrew McCutchen)轟3分炮領軍，攻破艾瑞耶塔防線，一舉灌進5分逆轉戰局，奠定勝基。艾瑞耶塔5月單月自責分率低到僅0.91，這場卻在最後關頭失守，投6局失5分。

王牌崩盤，以費城人打線低迷的狀況，難以做出回應，只能看著巨人收下勝利。談到6局被巨人攻下大局，艾瑞耶塔認為，球隊的守備站位有待改進，像游擊手金傑瑞(Scott Kingery)當時的站位，就有調整空間，「我們應該是聯盟站位最差的球隊了，應該需要做些改變。」

隨後，艾瑞耶塔也和費城人總教練凱普勒(Gabe Kapler)閉門開會，凱普勒表示，艾瑞耶塔很在乎勝利，這個系列賽對他來說，相當漫長，「對我來說也是如此，我們花了些時間討論該如何做守備上的安排，我們會有彈性且合理的去做站位。」

對艾瑞耶塔的領袖氣質，以及他帶給球隊的影響力，凱普勒讚譽有加，並致上崇高敬意，「我明白為何他用這樣的方式表達想法，我們像男人一樣討論，也會持續這麼做。」費城人吞下三連敗，戰績31勝26敗，仍在國聯東區暫居第三。

(中時電子報)