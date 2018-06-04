申請赴陸參海峽論壇被拒 新黨質疑：政府限縮兩岸交流

2018年06月04日 12:13 旺報 方濬哲 呂佳蓉、中時

新黨青年軍王炳忠（左起）、侯漢廷，林明正，去年12月疑似違反《國家安全法》遭調查局搜索。王炳忠4日召開記者會表示，違法搜索近半年，扣押物品未返還，檢調又遲不結案，限制出境導致他們無法參加海峽論壇，痛批蔡政府是以「國安」之名行「鎖島」之實。（方濬哲攝）

新黨青年軍王炳忠（中）、侯漢廷（右）等，4日召開記者會表示，檢調遲不結案，限制出境導致他們無法參加海峽論壇。（方濬哲攝）

新黨今日召開記者會，新黨發言人王炳忠質疑調查已近半年，但卻遲遲沒有結果，日前申請單次解除限制出境，欲赴陸參加海峽論壇，結果也被拒。王炳忠質疑，是否政府以「國安」之名行限縮兩岸人民交流之實，並且從去年12月19日搜索到現今已近半年，調查未有結果，扣押物品遲不返還，呼籲總統蔡英文與調查局局長蔡清祥出來面對，說明新黨從事的網路宣傳、營隊活動、舉辦講座，何以危害國家安全、破壞社會安定？

王炳忠與新黨青年軍侯漢廷、林明正，在律師陳麗玲陪同下4日早上召開記者會。王炳忠指出，真正的國安問題是台灣年輕人持續低薪、台灣被邊緣化、勞工環境無法改善，這應該是政府要先急於處理的議題。

針對無法參加第十屆海峽交流論壇，侯漢廷表示，政府以國安名義限制新黨青年軍出境，此外，國民黨委員去海峽論壇也受到民進黨批評。他說，過去民進黨首長會見張志軍是不是也自我矮化？是不是也有國安問題？民進黨政府是雙重標準，並一步步加壓人民、官員與對岸的交流方式與文化接觸，激化兩岸對立，謀取政治利益，但卻犧牲了人民的福祉。

去年王炳忠等人疑似捲入共諜案，被檢調搜索住處，帶走手機、電腦等物品和約談。

(旺報 )