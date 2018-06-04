彰化縣議會地方治理論壇探討資源平權、翻轉教育8日登場

彰化縣議會議長謝典霖指出，透過地方治理論壇，邀集國內外各界專家共同獻策，透過公開的討論，以清晰擘畫彰化地方特色，歡迎民眾踴躍參與。（吳敏菁攝）

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彰化師範大學主任秘書林哲鵬表示指出論壇辦理成功，促進民意的影響力，促進行政的到修正和更進步的機會。（吳敏菁攝）　
彰化縣議會舉辦地方治理論壇，議長謝典霖邀集議員、彰化縣一級主管共同參與。（吳敏菁攝）

全球化浪潮，地方政府角色被重新界定。地方政府等基層地方治理單位，具更大的彈性行動力與因應能力，往往能扮演產業復甦經濟發展的關鍵角色。彰化縣議會辦理地方治理論壇搭起平台，得到廣大回響，今年持續辦理8場，4日舉辦記者會，議長謝典霖表示，第一、第二場8日在彰縣文化局演講廳登場，邀集國內外各界專家共同獻策，透過公開的討論，以清晰擘畫彰化地方特色，歡迎民眾踴躍參與。

謝典霖表示，辦理地方治理論壇從民意出發，有別行政單位只以行政的觀點，行政如果能貼近民意，將是一大福音，論壇也廣邀彰化縣政府一級主管參加，把便民想法讓行政主管機關知道。此外，議會也是民主的搖籃，很多立委、行政首長，都是從議會出發，論壇搭起平台，讓更多民眾，主管，了解議員所想、所講能不能執行，合不合理。

此外，透過論壇也搭起兩岸交流，已和大陸重慶簽署兩個合作，就業實習的執行，報名熱烈，已經額滿。國、高中桌球交流合作培訓等、選手選拔等也都完成。透過體育，促進彼此的交流。

彰化師範大學主任秘書林哲鵬表示指出論壇辦理成功，促進民意的影響力，促進行政的到修正和更進步的機會。

謝典霖表示，這次6月8日，辦理兩場，還邀請到豐安聯合診所蔡明忠院長以「從醫療端來看未來的長照」為專題演講，第一場的論壇主題「資源平權 城鄉零差距」，將邀請行政院中部聯合服務中心副執行長蔡榮捷、東海大學政治系教授邱師儀、中正大學政治系教授蔡榮祥，以及彰化縣議員黃育寬、張東正員、劉惠娟等民意代表，探討彰化縣的社會資源整合與有效利用的問題，以期減少城鄉差距，促進資源循環流動與共享，達到城市永續發展及資源平權城鄉零差距的理想。

第二場的論壇主題「翻轉教育 提升競爭力」，也邀請到華盛頓中學校長吳榕峯、中臺科技大學文教事業經營研究所教授林海清、暨南大學教育政策與行政學系教授翁福元，以及彰化縣議員白玉如、林世賢、曹嘉豪等民意代表出席與談，思考如何以新的思惟，強化下一代的教育，以提升城市未來競爭力，並消弭城鄉教育資源的落差及升學機會不均等問題，翻轉偏鄉弱勢學童的命運，自信面對國際化與全球化的浪潮。

議會也在議長謝典霖領軍之下，帶領議員等民意代表，全力傾聽鄉親的聲音，不斷調和民意解決問題。

(中時 )

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