中科前進花蓮震災學校 辦智慧機器人訓練營

科技部中科管理局到花蓮震災地區學校辦花蓮區「2018 FIRA Youth世界盃青少年機器人訓練營」，在校園為機器人產業扎根。（盧金足翻攝）

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為讓偏鄉及震災區的學校體驗智慧機器人，中科與花蓮縣政府教育處合作，共有花蓮縣19所中小學報名參加。（盧金足翻攝）

有溫度的機器人！花蓮震災後，各地不斷送暖，以實際行動重振觀光等產業，科技部中科管理局成功爭取主辦FIRA世界盃智慧機器人運動大賽，為鼓勵更多台灣隊伍參賽，特別前進花蓮震災地區學校辦花蓮區「2018 FIRA Youth世界盃青少年機器人訓練營」，啟發學生自造機器人的能力，體驗國際競賽，吸取國際經驗。

中科管理局長陳銘煌表示，為接軌國際，推動機器人產業發展，中科透過「園區智慧機器人創新自造基地計畫」資源扎根基礎教育，走訪大專校院、高中職及國中小，舉辦機器人相關課程及活動，期望能走進學校，透過趣味活動及競賽的方式帶動自造風氣，培育AI機器人相關領域人才。

2018年科技部中科管理局爭取主辦FIRA世界盃智慧機器人運動大賽，這次舉辦花蓮區「2018 FIRA Youth世界盃青少年機器人訓練營」，與花蓮縣政府教育處合作，由教育處教網中心協助招生，共有花蓮縣19所中小學報名參加，約有90名師生參與。

其中花蓮縣復興國小、海星國小、花崗國中、中正國小、華大附小與國風國中都是遭受地震災害的學校，為讓智慧機器人在偏鄉及震災區的學校體驗智慧機器人，邀請國外機器人專家擔任活動教練，與國際同步。

2018 FIRA世界盃由中科主辦，並結合台中市政府、高雄科技大學、逢甲大學、工研院、台灣機器人學會、程泰公司及中科產學訓學會等產官學研資源，將於8月6日至11日在台中盛大舉行，為期6天，預計會有超過800人來自十餘國家的團隊參賽。

陳銘煌強調，中科將透過主辦世界盃，與國際團隊交流，並於賽後安排國內外選手參訪園區智慧機械產業，從中掌握智慧機器人的發展趨勢與契機，為台灣開拓產業先機。

(中時 )

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