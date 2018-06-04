跑了! 獵雷艦弊案慶富副董陳偉志逃亡 老爸陳慶男遭羈

慶富獵雷艦案4日開庭，副董陳偉志因棄保潛逃，董事長陳慶男（右）隨後遭裁定羈押，當庭上銬帶到法警拘留室。（曹明正攝）

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慶富造船獵雷艦詐貸案4日在高雄地院開庭，副董陳偉志未到庭，且5月6日起就未向轄區派出所按時報到，被認定棄保潛逃，法官隨後以董事長陳慶男有逃亡之虞裁定羈押，但諭知可讓他在晚上9時前籌措1億元保證金。

慶富造船獵雷艦詐貸案，副董陳偉志未到庭，被認定棄保潛逃。(中時資料照)

檢方偵辦期間，命令陳慶男以800萬元、陳偉志500萬元及陳盧昭霞50萬元交保候傳，偵結後雄院法官曾在3月26日保全程序，諭令3人限制住居、限制出境出海，每日並須向住居處派出所報到，當時陳偉志將住居所從本來的前鎮區復興四路改到左營區忠貞街。

未料5月6日起，陳偉志即無故未向轄區新莊派出所按日報到，陳慶男說，陳偉志在檢方開始偵辦後，曾跟他說「都不聽他的」，父子本來就很少話，之後跟沒話講，後來有事都是透過陳偉志的祕書傳話，但有時候他的祕書也沒接電話，之後陳偉志搬離家，也不知道他忠貞街的住處在哪。

合議庭評議後，認為陳偉志棄保潛逃，陳慶男與他身為父子，在大陸又有事業，依兩人的關係、人脈、或其他管道，不排除陳慶男也有逃亡之虞，因此裁定羈押陳慶男，除非在4日晚上9時前提出1億元保證金，陳慶男雖喊窮，仍被上銬帶到法警的拘留室。

(中時 )

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