韓國瑜簽署高教產5訴求挺教育籲加強學子國際移動能力

2018年06月04日 12:26 中時 李義

韓國瑜簽署對高雄市教育產業工會五點教育訴求簽署書。（李義攝）

韓國瑜率國民黨議員及參選人力挺高雄市教育產業工會訴求。（李義攝）

韓國瑜4日簽署高雄市教育產業工會的5點教育訴求，並首度發表教育政策願景，他說，台灣是開放社會，結果學生的語言及國際移動力竟與世界最封閉的北韓一樣，強調若當選市長，一定要推動雙語教學，增強下一代的國際移動力。

韓國瑜說「我不是簽署就走人」，他首度對教育團體發表對教育的政策，韓說，除推雙語教學增強學生的國際移動力外，還要力挺教師，不能讓教師在第一線孤軍奮戰，不能因少子化難管教而退縮，要做教師的後盾，讓教師敢教敢管。

韓國瑜表示，未來要推動校區、管區及社區的三區合一的防毒網絡，向毒品全面宣戰，徹底把毒品趕出校園。

對於當前最受親師生關注的裝冷氣議題，韓說，總經費33億、1年電費1.5億元，高雄天氣比台北熱，台北裝高雄不裝，民眾會因教育資源落差而有相對剝奪感。

他感嘆：「聰明的府想方法，無能的政府找藉口」，除議員為選民爭取外，各校也可發動校友幫忙，協助解決；若當選市長，會積極賺錢來投資教育。

韓國瑜簽署支持保障小校永續發展、落實老師行政減量、國中至少每六班增置教師一人、調降高中職班級人數、校長遴選尊重家長及教師參與權。

高教產工會理事長鄭穎聰表示，工會的態度是「藍綠放兩邊，教育擺中間」，會員將力挺支持教育的人。

民進黨參選人在黨內初選時也已簽署表態支持。

(中時 )