空品逐年好轉 學者莊秉潔肯定中市府減煤策略奏效

2018年06月04日 12:37 中時 盧金足

中興大學教授莊秉潔4日在臉書發文表示，進一步改善空汙的兩大關鍵就在於減煤及大眾運輸。（盧金足翻攝）

空氣品質引發全民關注，中興大學教授莊秉潔4日在臉書發文，以全台2014至2017年PM2.5平均濃度圖表比較。中部空品不是這兩年才惡化，經市府大減中火生煤500萬噸，鼓勵業者汰換燃油鍋爐、訂定電力業加嚴排放標準，以比中央更嚴格的管制措施下，近2年空品逐漸好轉，甚至優於南部，鼓勵政府持續減煤並改善大眾運輸，讓台灣空品與歐美相當。

長期研究空汙問題的莊秉潔在臉書PO文分析，自從中龍鋼鐵第二套高爐2013年在台中投產後，加上高雄中鋼熱能再利用整合成功，2014年及2015年中部空品開始比南部為差。

他強調，這顯示中部空品並不是這兩年才惡化的，正確說法應是從2014年開始相對於全台是最差的。

幸好這兩年中部包括苗栗、台中、彰化及雲林縣市等地方政府對空汙問題開始重視，推動比中央更加嚴格管制措施，包括台中電廠含硫份限制0.5％、台中及彰化99鍋爐改燃氣、台中電廠減燒生煤24％等多項空汙治理策略，2016年、2017年中部空氣品質又優於南部了。

莊秉潔認為，進一步改善空汙的兩大關鍵就在於減煤及大眾運輸，尤其電廠、鋼廠及水泥廠減煤，將是減少台灣各種癌症及呼吸道疾病的關鍵。他期待各地方政府及中央施政將降低汙染排放做為最重要的施政目標，相信台灣空氣品質與歐美相當不是不可能的。

(中時 )