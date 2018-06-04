吾爾開希曾聲援太陽花 政治主張挑戰中共底線

2018年06月04日 12:30 中時電子報 喻華德

據媒體報導，入籍中華民國、定居臺灣的大陸民運人士吾爾開希募款鑄造已故諾貝爾獎得主劉曉波的雕像，預計7月13日劉曉波逝世周年時，在臺北市府前廣場公園落成。

吾爾開希在103年「318學運」期間到場勉勵學生們說，「在關鍵的歷史時刻站出來是光榮的！」。綠營當年成功阻擋服貿協議，但時至今日，中國大陸直接推出繞過中華民國政府直接針對人民的惠臺《31條》政策搶臺灣人才。赴大陸就學就業、面對競爭、脫離小確幸舒適圈已形成新風潮。

大陸政府近期更展現自信，在回應媒體提問BBC創造的「脫臺者」時稱，「兩岸是制度和人才之爭」。此外，許多318學運時期反服貿的年輕人，紛紛跑去大陸賺人民幣。更別提那些反服貿、反核的藝人歌手了。

吾爾開希先前在網路媒體投書，主張「中華民國承認中華人民共和國，無論是政府對政府，還是國家對國家，我認為用中華人民共和國政府接受的「對等」口號，突破兩岸僵局，同時保衛台灣的自主與獨立。我主張中華民國向全世界明確宣示『不在國際社會主張對全中國的代表權』，用難以辯駁的事實挑戰『一個中國』政策的立足點。」

問題是，大陸的底線是不接受「一中一臺」及「兩個中國」。只要接受「九二共識」，兩岸就能維持和平發展，中國大陸也願意提供中華民國一部分國際空間，例如馬政府成功參與WHA，對照現在蔡英文的斷交潮，與馬英九任內儘失一國就是「九二共識」才有活路的明證。

吾爾開希主張的「事實」，並不能改變國際社會弱肉強食、即使加入聯合國也未必能獲得正義的「事實」。臺灣2300萬人有主張維持現狀、統一、推翻中華民國獨立建國的言論自由，同樣地大陸14億人也有主張和平統一、武力統一、維持現狀的自由。

若依吾的主張，向全球明確宣示『不在國際社會主張對全中國的代表權』，對中共就是主張「一中一臺」，而切斷與中國大陸的連結，更直接違反大陸《反分裂國家法》反映兩岸處於「分治」而非「分裂」的立法精神，等同我方「片面改變現狀」，促使中共出下策武力攻臺。挑戰中共的底線的結果是「非自願性急统（武統）」，而挺318學運是破壞中華民國的民主法治，加速吾爾開希稱「很多信仰自由與民主的大陸人所心嚮往之的祖國」─中華民國的衰亡。

318學運成功重挫馬政府，協助民進黨奪取政權。而蔡政府上臺至今不發展經濟，全力搞政治鬥爭鬥垮國民黨，讓臺灣進入永無寧日的內耗與衰退，雖然吾、王「民運人士」的頭銜永遠存在，但歷史是一面最好的鏡子。

(中時電子報)