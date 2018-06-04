景文科大學生獻愛 關懷獨居老人餐會

2018年06月04日 12:41 中時 葉書宏

景文科技大學行銷與流通管理系與社團法人中華民國更生少年關懷協合辦「616 夢工廠關懷獨居老人餐會」。（葉書宏翻攝）

景文科技大學行銷與流通管理系與社團法人中華民國更生少年關懷協合辦「616 夢工廠關懷獨居老人餐會」。（葉書宏翻攝）

景文科技大學行銷與流通管理系與社團法人中華民國更生少年關懷協合辦「616 夢工廠關懷獨居老人餐會」。景文科技大學表示，獨居老人也是需要被注意的一群，許多獨老不但沒有獨自生活的能力，更沒有任何資訊或支援，還有許多在低收入戶的邊緣過著貧困的生活，又無法通過政府機構審核的補助，這些人都是應該去關心與幫助的。

景文科大行銷與流通管理系系主任吳麗皙說，讓學生去體會愛與關心，了解施比受更幸福。

黃冠英老師指出，許多行銷課程的畢業學分通常是寫小論文，但景文希望讓學生透過實務工作，不只更深入理解行銷專業在做甚麼，更希望藉此能為社會做點有意義的事，這次活動全由學生發想及執行，過程中也歷經許多挫折，從活動設計、邀約到募款執行，但看到每個孩子都很認真投入，去真正開始關心社會議題，令老師相當欣慰與感動。想想長者們經歷過比我們豐富的生活經驗，從談話中能學到他們人生的經歷。

值得一提，65歲陳阿姨育有一女，女兒因患有腦性麻痺而無法自理生活，前夫因此堅持離婚且留下一批債務，陳阿姨只能四處打零工努力養活自己和女兒。陳阿姨原本就有心臟疾病，長期承受各種壓力下更是身心俱疲，近年來還發生自律神經失調的毛病，今年終於決定正式退休。

景文科大的學生事先特別到陳阿姨家探訪，當問起生活上有什麼需要幫助的地方時，陳阿姨不禁落下眼淚說，「生活如此辛苦，我只希望有個像家一樣的溫馨陪伴。」讓不少同學也相當動容。

景文科技大學表示，社會上類似陳奶奶的故事並不算少數且都在你我身邊，景文科技大學的學生看到這樣的需要，籌劃共餐計畫，活動最大目的在於「像家人般的陪伴」，或許我們無法給予什麼，但透過這個活動作為開端，未來將提供不一樣的資源來幫助弱勢獨居老人。社會需要您伸出援手，一起幫他們走出困境，且能獲得溫暖。

(中時 )