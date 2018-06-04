香蕉賤價「無限地獄輪迴」 專家揭3大悲慘原因

夏季香蕉盛產，因缺乏水份乏人問津，導致價格慘跌，雖然農委會5月底曾緊急提出救農民措施，但力道顯然不夠。（圖／本報系資料照）

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中時電子報

這陣子香蕉產銷價崩，蕉農血本無歸心淌血，中南部產地收購價跌到每公斤5元，較差品種更是每公斤僅剩1元。回顧過往，台灣多項農產品每3、4年就會出現產銷失衡，陷「無限地獄輪迴」，有農業專家就分析出3大產業界的悲慘原因。

去年初香蕉批發價飆到史上最貴，5根香蕉要價上百元；時隔逾1年時間，近來香蕉卻慘跌到賤價賣，還傳出有消費者嫌1斤香蕉5元太貴，讓企業、名人紛紛收購並號召購買國產蕉救蕉農。

企業、名人紛紛收購並號召購買國產蕉救蕉農。韓國瑜、侯友宜當場吃起香蕉，為蕉農行銷。（本報系資料照／林宏聰攝）

香蕉為何又淪落賤賣地步？前台灣省青果運銷合作社主秘李念宜在「聯合報」報導中指出，香蕉價崩有3大主因，一是「忽略產銷政策的基礎農業工程，缺乏長遠規劃」。

他說，雖然早期台灣香蕉外銷量至少5成到8成，但如今出口榮景不在，相關單位是否分析過現今外銷市場的消費力及產品取向如何改變？再者，他說，「國內政策過度保護」、及「農民一窩蜂栽種」也是價崩主因。

盼政府幫忙！產地香蕉「價崩」蕉農怨：要吃土了（圖／中天新聞）

關注農業議題的臉書社團「Lin bay 好 油」版主林裕紘近日就指出，香蕉價崩的始作俑者是搶種所致，一堆農民看到好價就衝了，連帶本來種香蕉的農民也受害。且不只是香蕉，多項農產品每隔幾年就會出現市場崩價情況，認為現況並不出人意料，感嘆「只要叫民代出來要農委會想辦法收就好。哪一次不是這樣？」

不過，對於企業收購救蕉農的做法，李念宜強調，此舉治標不治本，且就算製成果乾片等周邊產品，也難保滯銷。他反問，生鮮水果價格都便宜成這樣，誰還會想吃加工品？

(中時電子報)

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