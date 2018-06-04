世界海洋日！貢寮保育區放流護生態

2018年06月04日 12:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

地球只有一個！愛海洋、護生態！呼應世界海洋日今年主題「預防塑料汙染，營造健康海洋」，新北市政府及國立台灣海洋大學於今日（6/4）上午10時20分，在新北市貢寮卯澳灣合作舉辦貢寮保育區放流活動，現場號召貢寮區5所國小學童、萬里國中及三峽安溪國中師生、貢寮區漁會、卯澳社區發展協會、在地保育團體「台灣山海天使環境保育協會」及海洋防衛隊、微笑海岸志工，由新北市政府代表及國立台灣海洋大學校長張清風一同攜手現場200位學童與志工將今年所繁殖出花枝苗5千尾及九孔苗10萬粒，放流於貢寮卯澳灣，守護本市漁業資源。

貴賓學童放流九孔。（新北市漁業處提供）

萬里國中及潛水志工協助放流九孔。（新北市漁業處提供）

新北市政府表示，聯合國自2009年開始宣布每年6月8日為世界海洋日，市府今年也為呼應今年世界海洋日主題「預防塑料汙染，營造健康海洋」，規劃於6月份在本市5區漁會所轄海域及漁港辦里清除海漂垃圾、減少塑料汙染及種苗放流等海洋月系列活動。

而今年貢寮卯澳灣放流活動有別以往，現場邀請整個貢寮地區5所國小、本市唯一擁有海事類職業試探際體驗教育中心-萬里國中及規劃體驗海洋休閒獨木舟課程三峽安溪國中，共200位師生一同參與，以及卯澳灣巡守隊及漁村居民，還有海洋防衛隊等志工，讓我們大家一起以積極行動來維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源，希望居住在世界各地的人們一起來盡份心力關愛海洋。

新北海洋月系列活動貢寮保育區大合照。（新北市漁業處提供）

國立台灣海洋大學校長張清風表示，海洋大學與新北市政府自103年開始簽訂養殖合作計畫，在雙方研究團隊共同努力之下，成功建立花枝繁養殖與種苗量產的關鍵技術，連續3年都能穩定繁殖花枝與培育大量種苗，並且進行資源放流，對於增裕新北市漁業資源及海洋復育扮演重要的角色。

未來研究團隊也會朝向開發其他具高經濟價值頭足類動物的繁養殖技術，往復育其他新北市東北角在地頭足類動物漁業資源目標邁進。

卯澳社區發展協會總幹事吳文益表示，九孔是新北市東北角地區沿海一帶具有高經濟價值的重要物種，卯澳灣這片海域水質好、藻類豐富，非常適合九孔生長。每年市府都在貢寮卯澳灣放流九孔苗，經過我們當地漁民浮潛觀察，都會發現這裡的九孔長得又大又漂亮，而且已經有穩定的九孔野生族群。

(中時電子報)