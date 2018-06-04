戀上假聯合國軍醫還拿錢資助 熟女愛情一場空

員警向婦人說明假美軍(官)與假聯合國維和部隊軍官」感情詐騙案件詐騙手法。（馮惠宜翻攝）

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婦人出示與對方聯絡訊息給前來勸阻的警方看。（馮惠宜翻攝）
在得知是一場騙局後，婦人當著警方的面封鎖對方帳號。（馮惠宜翻攝）

究竟是「太陽的後裔」還是一場騙局，太平區一名56歲呂姓女子從網路上隨機認識一男子自稱聯合國派駐戰地之軍醫，竟陷入網路詐騙的愛情陷阱，女子自己經濟不寬裕卻想籌錢，讓男子脫離戰地軍旅生涯，幸好銀行行員通報警方保住了她的存款。事後呂女得知為詐騙手法，還氣憤的封鎖對方的帳號，並喃喃自語「真心換絕情！！」

56歲呂女在網路上認識一個外國男子，男子自稱是聯合國駐派西亞某國家的戰地軍醫，因每天在戰地飽經砲火摧殘，身心俱疲，也怕命喪該地，還好認識台灣這位女性知己，希望呂女提供資金幫助他逃脫軍旅生活，希望他匯款10萬元美金資助。對方還不斷透過網路訊息溫柔攻勢取得信任，經濟本來就不寬裕的呂女，還將存款簿內僅剩的新台幣3萬元到銀行欲換成美金匯款到國外。

幸機警的行員報警，太平警分局新平派出所警員陳建勝、吳佳樺到場瞭解後，發覺與最近常發生的詐騙手法一樣，經細心說明後，女子雖恍然大悟，但頓時失魂落魄，隨後還氣憤的封鎖對方帳號，呂女事後非常感謝銀行行員及警方的協助，保住平時省吃儉用攢來的積蓄，頻表示再也不相信網路世界了。

太平警方表示，近期已在全台各地成功攔阻多起「假美軍(官)與假聯合國維和部隊軍官」感情詐騙案件，多數是像本案女子一樣，待卸除心防，取得信任後，而誤入詐騙集團陷阱，呼籲民眾注意如有任何疑問也歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢或親至當地派出所由警察協助查證。

(中時 )

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