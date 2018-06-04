NBA》科爾：柯瑞可能是地球史上最強射手

勇士主帥科爾賽後稱讚柯瑞是地球史上最強射手。(美聯社)

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當投進三分球後，柯瑞興奮跳起慶祝。(美聯社)

眼見柯瑞4日單場投進9顆三分球(其中末節5顆)，創造NBA史上總冠軍賽單場最多投進三分球紀錄，就連勇士總教練科爾賽後都不禁讚嘆，「柯瑞能夠拿下兩次年度MVP，這是有原因的，他很可能是地球史上最強的射手！」

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「當你打進總冠軍賽時，一切都會變得很困難，這應該是理所當然的，從過去到現在，一直都是這樣的，」科爾表示，「可是當你有需要的時候，你必須要有超級球星創造投籃機會且把球投進，柯瑞就是這樣的球星。」

對於勇士能夠搶下總冠軍賽2連勝，科爾認為，勇士一開賽就打出不錯活力，防守也做得很不錯，「我們真的很積極，我想在防守端打出的那種活力，也帶到進攻上面，當我們打出這種強度，找到進攻的感覺會更輕鬆。」

帶著腳踝扭傷先發上陣的「浪花弟」克雷湯普生，賽後也不禁開起柯瑞玩笑，「柯瑞的表現實在太難以置信了，他竟然可以打破總冠軍賽投進最多三分球紀錄，怎麼可以在我之前做到了呢！但我才不在乎，因為我在開玩笑。」

身為防守柯瑞的騎士球員之一，洛夫賽後只能無奈表示，「無論是在場上的任何角落，尤其是過了半場，這對柯瑞來說，似乎都算正常射程，他都有辦法把球投進，我只能說柯瑞今晚的外線手感太好了。」

(中時電子報)

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