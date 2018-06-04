青海日報社前社長張偉被雙開

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旺報

據大陸青海省紀委監委消息，青海省紀委監委對青海日報社前黨組書記、社長張偉嚴重違紀違法問題，進行了紀律審查和監察調查。經青海省委批准，青海省紀委監委決定給予張偉開除黨籍、開除公職處分，終止其省黨代表資格；收繳張偉違紀所得；將張偉涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關依法審查、提起公訴，涉嫌犯罪所得隨案移送。

對張偉違反政治紀律的指控，其在青海省委對青海日報社開展巡視期間，弄虛作假，欺騙組織，對抗審查，非法持有黨的工作秘密文件；違反組織紀律，不按規定如實報告個人有關事項，不按規定如實報告個人去向；違反廉潔紀律，違規報銷應由個人支付的費用，收受下屬所送禮品；違反生活紀律，在婚姻存續期間，與他人長期保持不正當性關係；違反中央八項規定精神，長期使用超標準辦公用房並進行改造應付檢查，在外考察期間用公款送禮報銷。利用職務之便為他人謀取利益，多次索取和收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

張偉身為黨員領導幹部和公職人員，理想信念喪失，對黨不忠誠、不老實，宗旨意識、規矩意識和紀律意識淡薄，對黨和組織陽奉陰違，充當「兩面人」，對黨紀國法毫無敬畏之心，且在黨的十八大後，仍不收斂、不收手，不知止，頂風違紀違法，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。

張偉1964年9月出生，河南省汝南縣人，大學學歷，1984年7月至2003年11月歷任青海省委黨校黨建教研室教師、講師、副主任、《攀登》雜誌副主編（正處級）、主編；2003年11月至2013年6月歷任青海省委黨校副校長、教育長，省行政學院、社會主義學院副院長（副廳級）；2013年6月至2014年2月任青海省委副秘書長、政策研究室主任（正廳級）；2014年2月任青海日報社社長、黨組書記。

(旺報 )

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