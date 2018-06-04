蔡英文：台美關係享有美國跨黨派強勁支持

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美國行政部門和國會大力支持台灣的國際參與，蔡英文總統今天接見外賓表示感謝。她說，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，「未來我們將與美國政府保持密切溝通，一起擴大台美互惠雙贏的合作」。

新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」訪問團今天由外交部長吳釗燮陪同，前來總統府晉見蔡英文總統。

該中心不僅致力於國安領域的研究，也創辦「下一世代國安領袖計畫」，來培養新世代國安專業人才。蔡英文指出，訪團成員都是經過嚴格遴選才能參與這個計畫，她非常期待，透過訪賓對台灣的認識和了解，延續台美世代之間的交流。

她強調，美國是台灣最重要的戰略和經貿夥伴，在安全、經濟、以及文化等各領域，都有非常密切的合作，「穩健的台美關係也是印太區域繁榮發展的重要基石」。

過去兩年來，台美關係持續朝正面發展，包括美國宣布新一批對台軍售案、重申《台灣關係法》的安全承諾，還有批准美國國防廠商對台灣潛艦國造案的「行銷許可」，蔡英文認為，這些都是對台灣的支持，也是以實際行動來維護台海和平。

針對美國行政部門和國會大力支持台灣的國際參與，蔡英文也特別表示感謝，也希望「新美國安全中心」在新任執行長盧嵐領導下，對於深化台美夥伴關係，能夠持續提供建言。

她說，美國國務院不止一次提到，台灣是美國的重要合作夥伴、一個成功的民主故事，對世界具有正面力量。她希望訪賓回國後能與其他朋友分享在台灣的見聞，成為台灣最堅實的好友。

(工商 )

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