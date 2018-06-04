鋼鐵人5.0職場體驗說明會 青年搶當企業NO.1人才

2018年06月04日 13:06 中時 吳江泉

「我想當職場的鋼鐵人」、「我想當企業NO.1的人才」在勞動部青年職涯發展中心(簡稱YS)的「鋼鐵人5.0職場體驗說明會」活動會場，青年朋友一一說明自己的目標、志向，希望藉由YS鋼鐵人的職場體驗計畫，一窺知名大型企業職場實務概況，讓自己成為未來職場的明日之星。

去年曾參加體驗計畫的「鋼鐵學長姊」小勛及小青兩位成員，實地分享心得，過去小勛曾求職不順，進入鋼鐵人計畫後的夥伴相互支持、鼓勵，到最後成為職場獨當一面的鋼鐵人，而小青則在鋼鐵人中提升了溝通及協調的能力，讓她在餐飲業無往不利，提供欲報名今年計畫的青年參考依據。

今年鋼鐵人5.0職場體驗計畫將以「行銷力、業務力、電商思維」三大核心主題設計培訓課程以及職場體驗，DHL國際快遞公司、雄獅集團、高雄捷運等將近20間企業提供超過40個職缺，包含交通運輸、電子科技業、百貨與餐飲服務及青年躍躍欲試的新創團隊等領域，來培養青年未來職場就業力。

YS「鋼鐵人5.0」職場體驗計畫，第1階段開放100個名額，額滿為止，7月1日至20日為培訓期，將安排實戰工作坊讓提升青年職場競爭力，預計7月下旬後安排入選的35名青年至企業進行3至5天職場體驗，名額即將額滿，想變身職場「鋼鐵人」的年輕朋友要趕快報名搶先機。

針對6月畢業季，YS也為社會新鮮人規畫一系列活動，從履歷撰寫、面試技巧到面試穿搭，從裡到外全面提升求職競爭力，歡迎上YS官網https://ys.nat.gov.tw/ 報名或電洽07-2313232。

(中時 )