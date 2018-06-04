「金庸哪部最適合入坑？」 票選結果出爐

2018年06月04日 15:31 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

說到武俠經典文學大家多半都會提到金庸，提到金庸就不得不提到，他曾幫自己創作的小說作的一首詩「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，許多人也會以此作為依據來盤點自己是否將金庸的小說「集點完畢」。就有一名網友在PTT上詢問如果自己想入門金庸的武俠世界，最推薦從哪一部開始呢？沒想到網友大多推崇「連城訣」。

一名網友在知名網路論壇PTT上發問，金庸哪不適合入坑？原PO表示最近剛好學校要做作業，自己本身會看輕小說，而自己對於金庸的小說印象就是，武俠且派系分很多很複雜，因此他想問問已經拜讀過金庸經典的網友們，能否給個建議讓他比較能夠入門。

而底下網友大多一致推薦「連城訣」，主要是「俠客行或是連城訣算是短又簡單」，也有好心網友直接幫整理出「連城訣>笑傲>天龍>射鵰三部曲>俠客行>鹿鼎記」的順序，不過也有其他網友推薦「想看脈絡完整由朝代遠到近」或是也有推薦「認真回，射雕英雄傳，我就是從這部入門的」、「射鵰三部曲先，然後看天龍&笑傲」。

▲入坑之意：指的就是陷入某一件事中不能自拔。其中的「入」含有心甘情願、奮不顧身的意思，「坑」字常指代某篇小說、某個電視劇、某個動漫等等。

(中時電子報)