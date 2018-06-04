點錯肥2倍！咖啡熱量排行 最肥的是它

咖啡熱量有多高？牛奶、巧克力、糖加得越多越肥。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

許多人每天都得靠咖啡提神，甚至一天喝好幾杯，不過你知道喝咖啡也會胖嗎？雖然咖啡粉本身沒有什麼熱量，但是一旦加了糖和奶，熱量就會增加。營養師指出，咖啡、牛奶和奶泡的比例不同，熱量大不同，甚至有的咖啡還會加入巧克力、糖漿、奶油等其他原料，可能導致熱量爆表。

從事營養工作20年以上的營養師Stella，在她的《減肥&營養部落格》中指出，一包8公克的糖熱量約32大卡；一顆10cc的奶精球，熱量約26大卡，大家常喝的美式、拿鐵、卡布奇諾、摩卡及焦糖瑪奇朵咖啡到底哪種熱量最高？

●第一名【摩卡咖啡】：1/5咖啡、2/5牛奶、1/5巧克力、1/5鮮奶油

除了牛奶之外，還加了巧克力糖漿和鮮奶油，一杯中杯的熱摩卡熱量已經超過一碗飯的熱量。

(熱)290大卡/354毫升、(冰)248大卡/354毫升

●第二名【焦糖瑪奇朵】：濃縮咖啡+奶泡、焦糖、香草糖漿

牛奶、巧克力、糖或榛果/香草等糖漿加得越多熱量越高。

(熱)201大卡/354毫升、(冰)191大卡/354毫升

●第三名【拿鐵】：1/3咖啡、2/3牛奶

(熱)176大卡/354毫升、(冰)115大卡/354毫升

●第四名【卡布奇諾】：1/3咖啡、1/3牛奶、1/3奶泡

(熱)108大卡/354毫升

●第五名【美式黑咖啡】：濃縮咖啡加水，無糖、無奶

(熱)(冰)11大卡/354毫升

總結來說，怕胖的選擇喝美式黑咖啡熱量最低；至於需要限制咖啡因攝取的，則建議挑選拿鐵、卡布奇諾等含奶咖啡會比黑咖啡好。下次點咖啡時不要再選錯啦。

(中時電子報)

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