囧！王定宇廣告時間大爆台南八卦 臉書全程播出去

2018年06月04日 13:27 中時 郭建伸

民進黨立委王定宇、蘇巧慧今上午廣播節目《蔻蔻早餐》談2018年底選戰，但廣告時間的「私聊時間」，竟然爆出黨內沒團結傳聞。談及民進黨台南市長參選人黃偉哲近來爭議，王定宇稱黃就是太溫吞，坦言自己的人馬已經進駐幫忙，但話鋒一轉就說陳亭妃「下面的人真的是在弄」，甚至跑去站在無黨參選的許忠信或是陳子敬那，直言這種作法，選民看到會懲罰。

此外，王定宇在廣告時也批評另一個台南的無黨參選人許忠信，因為許對外說王定宇的支持者轉支持他，認為許「沒有誠信」。王也談及許忠信過去如何退出台聯、找民進黨秘書長洪耀福開條件等事，直指許忠信是前總統陳水扁的棋子。

節目播出時，主持人周玉蔻先問王，台南高雄最近的民調顯示不如預期，甚至可能造成翻盤。王定宇說，面對選情，民進黨一定要戒慎恐懼，黃偉哲被提名了，外界都認為他當選的機會最大，但他的個性跟賴清德、蘇煥智、許添財相比，是比較溫吞的人，而黃又有一個非常激烈的妹妹（指黃智賢），所以很容易被人操作。

王說，黃偉哲在民進黨這麼長久的時間，若被質疑台灣價值並不道德，而黃偉哲過去在立法院都是一個人，他從來不是去整合團隊的人，但他現在得去整合不同團隊的人。

黃偉哲應該去整合許忠信、挺扁的民眾，去說服他們信任自己，並且呈現自己是個「有溫度的市長」；至於被外界質疑的一些案子，則應該破釜沈舟式處理。

王定宇說，若黃偉哲沒處理好這些問題，他雖不擔心黃當選，反而會擔憂他舊任市長後如何與議會對話，

周玉蔻問，黨內有沒有會想把黃偉哲拉倒，4年後再自己參選？王定宇說，絕對不會有。蘇巧慧則說，如果有這種人，民進黨支持者就會先懲罰他們了。

不過廣告時的「off the records」時間，因為臉書直播的收音效果太好，竟然把周玉蔻跟王定宇私聊的內容也一起放送出去，但若是用廣播頻道則聽不到這段內容。

周玉蔻談及台南市長初選後的狀況，表示陳亭妃是有意見的，不過王定宇則接話說，「亭妃那邊是在、是在….他們下面的人真的是在弄。」王說，她的人不管是站在許忠信還是陳子敬那，選民都會看到，「看到是會懲罰的」。

(中時 )