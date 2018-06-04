通緝犯違停引警關注 飛車逃逸還撞傷騎士

2018年06月04日 13:39 中時 蔡依珍

葉姓通緝犯見警巡邏加速逃逸，沿路違規駕駛，不但跨越雙黃線到對向車道、闖紅燈，還撞傷騎士逃逸。（蔡依珍翻攝）

葉姓通緝犯見警巡邏加速逃逸，沿路違規駕駛，不但跨越雙黃線到對向車道、闖紅燈，還撞傷騎士逃逸。（蔡依珍翻攝）

葉姓通緝犯3日晚間違規停車在桃園區桃德路，發現巡邏員警靠近，加速駕車逃逸，一路違規狂飆，還在八德撞傷莊姓騎士，機車最終追不上汽車，葉男兔脫，警方透過車號找到劉姓女車主，她供稱和葉分手後就沒有再聯絡，警方已尋獲事故車、起出7.52公克安毒，全力追緝葉男中。

桃園警分局中路派出所警員吳松龍3日晚間7點半巡邏時，在桃園區桃德路發現一部汽車違規停車，上前勸導，沒想到車子突然加速駛離，員警措手不及，連忙尾隨，但對方急速狂飆，沿路跨越雙黃線行駛，一度打滑差點失控，員警立即呼叫支援，無奈仍被海放。

「碰！」員警突然聽到刺耳的剎車和碰撞聲，循聲趕往八德區廣豐二街，發現車子擦撞一部機車後加速逃逸，所幸騎士僅受輕傷，但汽車已失去蹤影。

警方透過車號在桃園區宏昌八街尋獲車頭凹陷、被棄置的肇事車輛，並在車上起出7.52公克二級毒品安非他命，並通知劉姓車主到案說明，劉女供稱，車子借37歲葉姓前男友，雙方已失聯多時，警方發現葉男因槍砲彈藥刀械管制條例案件今年4月被發布通緝中，至少違反不服稽查取締、紅燈右轉、任意跨越兩車道行駛和肇事致人受傷未予處置，最高可開罰12000元，將積極查緝葉嫌到案。

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(中時 )