打造全國南來北往中繼轉運樞紐 水湳轉運中心年底動工

2018年06月04日 13:38 中時 陳世宗

台中市政府積極推動水湳經貿園區開發案，包括興建一座水湳轉運中心。市議員陳淑華和翁美春分別關心水湳、豐原轉運中心的進度情形；交通局長王義川表示，水南轉運站目前正在進行細部設計，預計今年暑假對外說明，今年底開始施工、111年底完工啟用。

市議員陳淑華、翁美春、蕭隆澤、邱素貞聯合質詢時，關心水湳轉運中心進度情形。她們表示，水湳轉運站是八大轉運站最重要的一個轉運中心，要求規畫過程應到地方召開說明會並聽取地方意見，做好溝通並強化執行力加快期程。

陳淑華指出，水湳區段徵收工程業已完工，各項建設也陸續進行，唯獨水湳轉運中心遲遲沒有進度，交通局要多加油；否則水湳轉運站可能面臨難產乃至於跳票的質疑。

王義川說，市府今年將先追加工程預算並於年底前動工，同時積極爭取編列主體工程款39億8865萬3000元；水湳轉運中心完工後，將做為全國公共運輸南來北往的中繼轉運樞紐，整合雙港捷運、市區公車、國道客運，提供無縫轉乘的服務。

市議員吳瓊華關心台中捷運綠線G14、G15的交通規畫動線，有無接送旅客車輛出入空間；G14出入口周邊聯外道路用地，納入九德地區區段徵收範圍內，目前徵收案的處理情況。

王義川強調，捷運出入口與聯外道路兩者密不可分，要同步完成才能發揮效益，G14站南側出入口配合九德區段徵收辦理進度，滾動檢討開闢期程，以計畫道路與出入口同步完成為目標，初估112年底前完成施作，後續將視區徵實際辦理進度配合調整。

(中時 )