北韓駭客或與大陸就攻擊技術交換信息

2018年06月04日 13:36 中時 楊家鑫

美朝領導人峰會預計於12日在新加坡舉行，歷史性會面受到國際關注，北韓檯面下動作不斷。日本共同社4日報導稱，美國資訊安全公司「FireEye」近日發佈分析稱，北韓駭客組織「APT37」可能與中國駭客就攻擊技術交換信息。針對美朝首腦會談，APT37持續開展對韓國的網絡間諜活動。據分析，此舉目的是從政府機構等方面非法獲取外交情報。據稱，若會談以事與願違的結果告終，恐怕還會對美國的基礎設施等實施報復攻擊。

日本共同社4日報導指出，FireEye公司負責調查間諜活動的本·里德(Ben Read)表示，確信APT37受到朝鮮政府的支援。在對APT37實施攻擊的相關檔進行分析後發現了用於中文翻譯的詞典，指出「可以認為其部分成員去中國出差」。

報導稱，APT37自2012年開始活動。技術水準「比其他國家支援的攻擊組織相對較高」，但仍不及中國的頂級水準，因此存在通過交換資訊來提升攻擊力的動機。中方出面的被認為是類似地下組織的人們，但據稱也有中國政府參與其中的可能性。

報導稱，經確認APT37迄今還將攻擊範圍擴大到日本和中東各國。但據悉，此次首腦會談前並未發現對韓國以外實施攻擊。

報導指出，北韓駭客組織中包括據稱參與去年5月使世界150個國家受害的索要贖金型「勒索病毒」攻擊的駭客組織「Lazarus」，據悉開展與APT37有別的間諜活動等。里德介紹稱:「此外確認了一到兩個駭客組織。」

據悉，FireEye公司成立於2004年，目前在日本等67個國家擁有6800家以上客戶，是美國的資訊安全巨頭。2013年收購了追蹤全球網路攻擊組織的美國資訊企業麥迪安。該公司對1000個以上攻擊組織進行調查，今年2月將疑似受到北韓支援的駭客組織命名為「APT37」。

(中時 )