NBA》詹皇坦承自己累了 TT賽後爆粗口

詹姆斯坐在場邊摸著頭，看來相當無助。(美聯社)

友善列印
中時電子報

儘管「小皇帝」詹姆斯4日拿下29分、13籃板及9助攻的準大三元數據，更超越「天勾」賈霸，成為總冠軍賽史上生涯總分第2高的球員，卻改變不了騎士慘敗結局，讓他賽後不禁感嘆，「我認為我今晚只有1次真正感到累了！」

NBA》柯瑞三分狂飆 勇士轟翻騎士2連勝

NBA》科爾：柯瑞可能是地球史上最強射手

「當我在低位要球，勇士包夾我好幾次，這是他們在G1不曾做過的，因此我必須更相信我的隊友，假如說到能否打得更努力，我只能說自己感覺累了。」詹姆斯說，事實上他已經連4場季後賽都打超過40分鐘的上場時間了。

騎士總教練泰隆盧也擺明自己沒招，整場比賽都沒讓詹姆斯下場休息，直到最後4分09秒，才因場上已經落後勇士20分以上，總算願意把包含詹皇在內的騎士主力換下休息，也就等於詹皇整整打了43分51秒，未免太操了點。

「我絕對不會因為輸球影響競爭心，當你在場上拚盡全力，最終還是輸球當然不好受，」詹姆斯說，「不管發生什麼，都無法剝奪我對球賽的熱愛，我是為了競爭而生，失敗絕對不會阻止我，隔天會繼續做好提升自己的準備。」

比起詹姆斯積極準備回到自家主場的G3，「TT」崔斯坦湯普生賽後卻把悶氣出在媒體身上，除了不願談論裁判尺度，更被追問嘗試防守柯瑞是否感到無助時，直接回嗆，「下個問題？」然後接連狂罵粗話走出賽後記者會現場。

(中時電子報)

NBA》科爾：柯瑞可能是地球史上… 影》復健趕不上亞運 許淑淨引退…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。