NBA》詹皇坦承自己累了 TT賽後爆粗口

2018年06月04日 13:45 中時電子報 黃及人

儘管「小皇帝」詹姆斯4日拿下29分、13籃板及9助攻的準大三元數據，更超越「天勾」賈霸，成為總冠軍賽史上生涯總分第2高的球員，卻改變不了騎士慘敗結局，讓他賽後不禁感嘆，「我認為我今晚只有1次真正感到累了！」

「當我在低位要球，勇士包夾我好幾次，這是他們在G1不曾做過的，因此我必須更相信我的隊友，假如說到能否打得更努力，我只能說自己感覺累了。」詹姆斯說，事實上他已經連4場季後賽都打超過40分鐘的上場時間了。

騎士總教練泰隆盧也擺明自己沒招，整場比賽都沒讓詹姆斯下場休息，直到最後4分09秒，才因場上已經落後勇士20分以上，總算願意把包含詹皇在內的騎士主力換下休息，也就等於詹皇整整打了43分51秒，未免太操了點。

「我絕對不會因為輸球影響競爭心，當你在場上拚盡全力，最終還是輸球當然不好受，」詹姆斯說，「不管發生什麼，都無法剝奪我對球賽的熱愛，我是為了競爭而生，失敗絕對不會阻止我，隔天會繼續做好提升自己的準備。」

比起詹姆斯積極準備回到自家主場的G3，「TT」崔斯坦湯普生賽後卻把悶氣出在媒體身上，除了不願談論裁判尺度，更被追問嘗試防守柯瑞是否感到無助時，直接回嗆，「下個問題？」然後接連狂罵粗話走出賽後記者會現場。

(中時電子報)