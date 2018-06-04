中美貿易談判再陷僵局 外媒：兩國進一步接近相互加徵關稅

2018年06月04日 15:31 中時 楊家鑫

第三輪中美貿易磋商日前落幕，《紐約時報》報導稱，雖然大陸稱雙方在農產、能源等溝通取得積極進展，但雙方沒有宣佈達成任何協議，大陸官員拒絕在川普政府沒有同意不對中國產品加徵關稅的情況下，承諾購買更多的美國商品，此僵局留下了中興通訊這個未解難題。《華爾街日報》則報導稱，中國威脅若美方推進制裁，將使此前協議泡湯，這令兩國進一步接近相互加徵關稅。

《紐約時報》報導指出，大陸官媒通告稱，「如果美方推出包括加征關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效」，這個顯而易見的僵局也給雙方留下一個尚未解決的難題，那就是違反了對北韓和伊朗制裁的中興通訊(ZTE)的問題。

報導稱，政治和安全問題諮詢公司Control Risks的中國分析主管安德魯·吉爾霍姆(Andrew Gilholm)說，「中國官員知道這些談判不保險，但他們可能低估了川普在中國不做出重大讓步的情況下取消對中興禁令所面臨的國內政治代價」，「但如果禁令不取消的話，北京的報復肯定會升級。」

《華爾街日報》則引述瞭解雙方談判情況的人士披露，白宮上周發佈聲明，計畫對500億美元中國商品徵收高額關稅並採取其他懲罰措施，這令談判蒙上陰影，導致中國官員不願做出妥協。

報導稱，就在中國政府在談判中採取強硬立場之際，美國一些最親密盟友批評川普政府制定了保護主義貿易政策。七國集團中，加拿大、法國、德國、英國、義大利和日本等六國財長上週六發表聯合聲明，表達了對美國上周決定對從歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼鋁課徵關稅的「一致關切和失望」。

報導引述知情人士透露，對於中國政府來說，美國盟友的強烈抗議為其目前不與美國達成協議提供了更多理由。這同時也為中國創造了一個機會，可將自身標榜為全球貿易秩序守護者並爭取其他國家的支持。

(中時 )