觀光不能只靠廣告 林佳龍：口碑宣傳效益大

2018年06月04日 14:00 中時 盧金足

高美濕地被譽為日本人海外旅遊必去景點，市府闢建停車場，並接駁旅客以改善周邊交通，整頓攤販，提供旅客完整旅遊體驗。（盧金足攝）

怎麼拚城市經濟？市長林佳龍4日表示，要做好觀光和招商！台中市不僅獲國際肯定為全球百大旅遊城市，台中扮演中台灣領頭羊，各機關不能內向抱本位主義，要有國際觀，3年多來日本旅客到台中住宿人次逐年成長，他認為靠廣告宣傳包裝，好像沒去會終生遺憾，但如果到該景點發現落差太大，反而讓旅客覺得遺憾終生，靠口碑宣傳可以講一輩子，效益無窮。

來台日觀光交流有成，林佳龍在市政會議表示，3年多來日本旅客到台中住宿人次成長，由2014年26萬3480人次，成長到2017年的31萬1067人次，成長18％，6月14日開始台中國際機場更將天天飛日本東京，即將登場的台中花博，將吸引大量日人到台觀光，成為縮小台日觀光逆差的重要旅遊主題。

林佳龍說，3年多來市府與11座國際城市締結姐妹市或友好城市，其中有7座來自於日本，並且與日本簽定16項觀光相關協定，包括7項觀光協定、1項自行車交流、7項溫泉合作及1座姐妹機場。

台中國際機場也陸續與日本多個城市開通班機航點，而6月14日起，更將開啟台中直飛東京的定期航班，將天天直飛東京，將對市府力推的「中進中出」觀光策略有很大助益。

林佳龍指出，目前台灣人到日本觀光約為450萬人次，而日本人到台灣觀光的如數則接近200萬人次，雙方已經擬定要在2020年讓雙方互訪人數達700萬人次，但是台灣也希望可以縮小觀光逆差，今年即將登場的花博，將吸引不少日人到台觀光。

他也要求各機關，必須打破機關本位主義，提升觀光客的旅遊體驗，高美濕地被譽為日本人海外旅遊必去景點，市府不僅在高美溼地周邊闢建停車場，並接駁旅客以改善周邊交通，同時整頓附近的攤販，不僅高美濕地，連其周圍都必須有國際級水準，以提供旅客完整的旅遊體驗。

除了觀光交流之外，台中與日本在產業發展與招商有密切交流，三井不動產投資25億元在台中港區打造Outlet，安川電機投資2億元在台中的中科園區設立技術服務中心及機器人展示中心等，也將有助於台中的經濟發展。

(中時 )