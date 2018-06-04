影》復健趕不上亞運 許淑淨引退轉戰教練

2018年06月04日 14:10 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

許淑淨在記者會說明決定退休的原因。（臉書截圖）

我國唯一擁有兩面奧運金牌的運動員、舉重女將許淑淨，3日突然宣布退休，4日她在國訓中心召開記者會，表示自己一直為舊傷所苦，去年12月世錦賽的手肘傷勢，努力復健仍趕不上8月的雅加達亞運，只好忍痛宣布退休，也準備轉換跑道改當教練，協助更多年輕的舉重選手。

「做出這個決定，當下心裡非常不捨，畢竟從國中練到現在，已經走了14年了，卻因為傷得面臨這樣的決定，」許淑淨表示，從2012年倫敦奧運之後，膝蓋傷勢就一直困擾著她，可能每周只能練3、4天，去年世錦賽抓舉又傷到右手肘，造成肌腱、韌帶斷裂，更是雪上加霜。

舉重金牌女將許淑淨在國訓中心召開記者會，說明退休決定。

許淑淨指出，手肘開刀治療，醫師評估要1年恢復才能回到場上，但她還是希望能趕上亞運，可惜最後事與願違，才會做出退休的決定。

教練蔡溫義則表示，許淑淨原本生涯規畫是到2020年再退休，但她接受高強度的訓練，傷勢也比預期嚴重。上周六向選訓委員報告傷勢狀況仍無法參加亞運，為了不影響其他選手的參賽機會，才做出退休決定。

金牌女將許淑淨引退。(國訓中心提供)

「非常感謝中心、協會、體育署，讓我繼續留在這邊，協助培訓隊訓練，並完成博士課業。退役後也會有比較多的時間可以陪伴家人，訓練期間2、3個月才回去一次，家人都很想我，未來會留比較多時間給家人。」許淑淨說。

許淑淨表示，自己最常受傷的地方是膝蓋、手腕、腰與肩膀，「未來帶隊，選手有傷會要求他們盡快休息、修補，我就是有傷但捨不得休息，才會愈來愈嚴重。」

(中時電子報)