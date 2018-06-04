中市府青年學生公部門暑期工讀 8日公開抽籤

2018年06月04日 14:10 中時 盧金足

「台中市政府2018年大專青年學生公部門暑期工讀」職缺，8日在精密科學園區4樓教室區公開抽籤，勞工局表示，公部門暑期工讀共提供250個工讀機會，屆時將抽出正取250名及備取60名，為求慎重勞工局並請政風人員到場監督見證，及將抽籤過程全程錄音錄影，歡迎家長及報名的同學們到場參加，分享揭曉的喜悅。

勞工局局長黃荷婷指出，為提升台中市大專學生職涯發展競爭力及協助未來適性就業，規畫「青年學生公部門暑期工讀計畫」，引起熱烈迴響，2017年吸引623名學生報名，96％以上學生對於參與工讀認為是有助於職場體驗與幫助家計，且有助於個人職涯之發展。

今年報名人數總計共有769名同學報名，其中有736名符合資格，將依抽籤順序及學生所填寫的志願依序媒合分發到本府各機關，正取人員如放棄資格，將由備取人員依序遞補，提醒雀屏入選的同學好好把握住這個良好的學習機會。

去年參與計畫的工讀生小淇(化名)，在校就讀傳播藝術系，報名參加暑期工讀分派到文化局圖書館進行服務，工讀期間她在圖書館發揮所學專長，協助設計活動海報、看板及布置管區，不同於學校的學習經驗，小淇從中學習到整書的辛苦。

小淇也發揮高度的服務熱誠，積極協助前來圖書館閱讀之民眾尋書，累積平時學校教材以外之知識及經驗。

就業服務處長傅晶如表示，該計畫不僅提供工讀機會，還安排教育訓練，幫助工讀學生瞭解職場趨勢及建立正確工作態度與觀念，有助於學生能夠提早做出個人職涯規畫，領先同年齡的朋友早一步完成就業準備。

(中時 )