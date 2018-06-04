解構台電 陳金德指才能解決電力問題

宜蘭縣代理縣長陳金德今天表示，必須將台電解構成3家公司，才是解決台灣電力需求的根本。（李忠一攝）

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宜蘭縣代理縣長陳金德今天（4日）在議會接受質詢時，批評台電身兼發電、買電、賣電、配電，如同一個巨獸，電業沒有完全自由化，認為必須解構台電成3個公司，才是解決台灣電力需求的根本問題。

宜蘭縣議員劉添梧、游祥德在聯合質詢時，對電力問題憂心忡忡，認為宜蘭應該發展綠能能源，以解決空汙、用電不足等問題。陳金德回應說，受限土地大小，綠能發展有其限制，但電力問題「台電本身問題最大。」

陳金德表示，雖然民間可以發電，但民間發電還是賣給台電，台電再賣給用戶，電業沒有完全自由化，台電本身發電、買電、賣電也配電，舉凡歐洲、大陸的電力自由化並不是這樣，發電、售電、輸配電應該是各一個公司。

他表示，輸配電牽涉到國家電力穩定，應該由國營企業來負責，但售電等是要自由化，完全電業自由化才可以改革電力不足，現在電力不足整個都是台電內部在講。

陳金德說，台電是一個龐大的王國，是一個大到沒有人有辦法去管它的台電王國，包括經濟部甚至行政院都很難去撼動台電的結構，台電本身就是如同巨獸般的結構，只有把它解構成3個公司，才是解決台灣電力需求的根本。

陳金德以他擔任中油董事長時，因為815大停電下台為例，「這是中油問題還是台電問題？」他因事件下台負責，但台電真的沒有問題嗎？他說，今天台北跳電，一下子台中跳電，到底是真的跳電還是人為疏失？還是有人為故意的跳電？就只有台電清楚。

(中時 )

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