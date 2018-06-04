半百三級片豔星撐過退婚疑轉性 入豪門不成轟「他」人渣

2018年06月04日 14:15 中時電子報 吳品瑤

曾演出《危情》、《南洋十大邪術》等激情裸露三級片的艷星陳雅倫，相當懂得凍齡之數，已年過半百看起來卻是30出頭的樣貌，相當性感美麗，也因此桃花不斷，去年她和吳彥祖表哥Martin閃電公開婚訊又閃電宣布退婚，然婚事雖沒成，陳雅倫緋聞卻沒斷，之後甚至傳言她跟沉香大王簡文樂女兒katie過從甚密，疑似轉性愛女人。

日前陳雅倫接受香港《蘋果》專訪，解密了多年來的情史，包含娛樂大亨「洗米華」周焯華都追過她，她形容這段感情是曇花一現，因為時間很短，短到她不記得男方追求的攻勢為何，透露兩人在2009年透過共同朋友認識，起初不知對方有老婆，直到某次聊天，對方表示自己已婚，讓陳雅倫傻眼道：「蛤！你……結……過……婚……？我以為沒有……你怎不講……」，之後便痛斬這段緣份，陳雅倫表示自己佔有慾很強，不能跟別人分享感情。

而除了洗米華，陳雅倫也跟黃秋生、吳鎮宇、張學友乾弟陳庭威、音樂創作人黃尚偉等有過一段情，還曾和威尼斯人賭場帥哥總裁馬克布朗交往過，最終黯然分手，而提到與一度論及婚嫁的吳彥祖表哥Martin退婚一事，陳雅倫借用《志明與春嬌》中的經典對白來描述，「『人生總會遇到幾個人渣』，這種感覺好有共鳴！」。

(中時電子報)