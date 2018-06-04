衛武營藝文中心10月13日正式啟用 開幕季將長達2個月

2018年06月04日 14:30 中時 林宏聰

衛武營藝文中心4日舉辦記者會，宣告今年10月開幕季相關活動，豫劇團也在宣告記者會上演出，與街舞表演相呼應，象徵衛武營兼容並蓄、新舊融合的營運定位。（林宏聰攝）

位於高雄的衛武營國家藝術文化中心興建8年，慢工出細活，目前正在進行最後細部收尾，準藝術總監簡文彬4日正式宣告將於10月13日啟用，屆時將有長達2個月開幕季，由171個團隊、藝術家輪番上陣，以「眾人的派對」為主題，讓每個人在此找到屬於自己的衛武營。

這場「歡迎光臨衛武營」記者會由簡文彬主持、國家表演藝術中心董事劉富美、陳啟川先生文教基金會董事長陳田圃、中華文化總會諮議委員柯珀汝、歐美建設董事長卓永富、興勤電子董事長陳淑愛、台灣福興文教基金會執行長林宜錚等人均受邀出席。

記者會選在新場館1樓榕樹廣場舉行，由庶民街舞表演開場，豫劇團接力演出《抬花轎》，象徵衛武營兼容並蓄的多元定位；同時宣布榕樹廣場即起正式開幕，民眾24小時皆可前往使用，事實上，這幾天已有晨運的歐巴桑、歐吉桑入內練拍手功。

簡文彬表示，衛武營原是軍用營區，最初爭取設置時即以「眾人的藝術場館」為目標，希望涵蓋多元藝術，荷蘭設計師法蘭馨·侯班更特別與四周地景融合，四面八方都能通達無礙進入場館，開幕活動策畫自然是延續這個軸線。

他說，10月13日起至12月23日止將安排超過70場節目，邀171個國內外團隊、藝術家參與，開幕日傍晚將有《揭幕─璀璨閃耀》音樂會，戶外劇場則規畫《眾人的派對 Arts for the People》，邀民眾見證衛武營的新時代到來，「我自己也非常期待」。

衛武營3月起提供預約導覽服務，至今以1102人次前往參觀，簡文彬說，其中有些人不只來了1次，每次都會看到不同角度，等10月開幕後，從室內也有很多可往外眺望的景點，希望讓每個造訪者都能找到屬於自己的天地。

(中時 )