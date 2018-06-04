南海助陣！陸最後10架俄製蘇-35年內報到

2018年06月04日 14:21 中時電子報 楊幼蘭

俄羅斯技術國家集團（Rostec）宣布，北京向俄羅斯採購的最後10架蘇-35戰機可望今年交付。

這家與北京簽約的俄羅斯國營企業2015年與北京簽約，以25億美元（約744億台幣）的代價，賣給解放軍24架蘇-35戰機，使中國成為採購這款戰機的第一個海外國家。

而《國家利益》（The National Interest）網3日指出，北京最感興趣的，或許就是蘇-35的航程與高載油量，因為這可以大幅提高北京在南海固權的能力。

詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）中國簡報主編吳必德（Peter Wood）指出，北京擁有像蘇-35般的長程戰機，不僅提高了在南海投射軍力的能力，也能讓它們停在大陸，或是較靠近海岸的基地。

他說，蘇-35比蘇-27/J-11B優的重要地方在於，它能外掛油箱，並可以空中加油，打破了蘇-27的主要限制。而這對需要戰機能拉長空中停留時間與距離的中國戰略而言，具有相當大的重要性。

事實上，俄方早在2016年底交付了4架蘇-35，去年去年底又交付了10架。「蘇-35是多用途戰鬥機，具備制空作戰和對地、海面目標精確打擊能力，」中國大陸國防部新聞發言人吳謙4月26日證實，「目前，該型戰機已列裝部隊。」

蘇-35是俄羅最先進的戰機，有4++代戰機之稱。儘管蘇-35是從蘇-27發展而來，但在先進電字設備，還有高機動性方面，卻有長足的進展。

據《俄羅斯時報》報導，蘇-35裝備相控陣天線雷達，能遠程偵察，追蹤並攻擊多個目標。

此外，每架戰機都有一座30毫米機砲，以及12硬點，能掛載重達8,000公斤的飛彈與炸彈。此外，蘇-35最高時速可達2,500公里，作戰半徑可達1,600公里，航程為3,400公里。

(中時電子報)