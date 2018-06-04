許淑淨因傷引退 恩師蔡溫義哽咽不捨

2018年06月04日 14:29 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣兩屆舉重奧運金牌女將許淑淨3日宣布退出亞運培訓並將引退，4日親自在高雄舉行記者會，透過手肘傷勢及治療過程影像向各界說明決定結束選手生涯原因。中央社記者董俊志攝 107年6月4日

舉重女將許淑淨宣布退休，最感傷的莫過於把她當女兒看待的恩師蔡溫義。蔡溫義4日在記者會上表示，許淑淨是非常特別的選手，因傷引退讓他哽咽直說「不捨」，也期許跟了他11年的愛徒轉戰教練順利，「希望她前面走得這麼順利，未來走得更完美，繼續照顧我們舉重界，教出更多的獎牌！」

蔡溫義指出，許淑淨一路走過來，太多辛酸了，有實力還要上天和團隊的幫忙，從倫敦奧運、仁川亞運到里約奧運，在這些大比賽面臨對岸中國大陸的競爭，能夠奪牌非常不容易。

「大家只看到她轟轟烈烈的一面，但作為選手她要非常辛苦的訓練，做出很多的犧牲。」蔡溫義指出，許淑淨高中時候學業沒那麼好，後來輔導她到高雄醫學院去讀運動傷害，畢業後再念博士班，令他驕傲的說：「她沒有辜負我對她的期待。」

許淑淨（中）全運舉重女子53公斤級摘金，與恩師蔡溫義（右）合影。(資料照片／林宋以情攝)

說到原本規畫讓許淑淨舉到2020年後退休，卻因為受傷得提前轉換跑道，讓蔡溫義在記者會上紅了眼眶，許淑淨也感性的說，如果再來一次，她不但會繼續選擇舉重這條路，也會繼續跟著蔡溫義走。

「重選的話，我還是會選擇舉重，它是我的興趣，我很愛練舉重，教練的話也是會跟他，一路把我當女兒照顧，家裡的問題也幫我處理，是很好的教練。」許淑淨說。

(中時電子報)