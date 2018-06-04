老外抓包菜英文！花蓮車站英文拚錯 糗變「夯蓮」

老外抓包菜英文！花蓮車站英文拚錯 糗變「夯蓮」。（圖/翻攝自花蓮人 臉書）

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中時電子報

台鐵目前正進行花蓮車站改建，不過也被眼尖的網友抓包錯誤！近日有網友說花蓮車站外牆的英文名字，花蓮拼成「Hunlien」照片一出，讓許多網友看了直呼「丟臉丟到國際去了」。對此，東部工程處花蓮工務段段長江俊宏表示，2天前就有發現自母錯誤，目前工程還在進行中，預計6月11日會更換。

一名網友在臉書社團「花蓮人」轉貼外國友人拍的照片，只見正在改建的花蓮火車站外牆，英文拼音本來應該是「Hualien」被拼錯，寫成「Hunlien」（音似夯蓮）了！該網友還詢問，要向哪裡反應？

照片一出引發網友們熱議，紛紛留言「好丟臉」、「蠢爆了，還是被歪國人發現的」、「跟WiFi & Wife有異曲同工之妙！」、「歡迎來到黃蓮國」、「夯蓮車站」。

對於車站英文拼音被抓包錯誤，鐵路改建工程局東部工程處花蓮工務段段長江俊宏表示，2天前進行吊掛作業時，已發現錯誤，不過礙於工程進度壓力，才會先掛上去來確認字母的位置來做後續電源接線工程。江俊宏說他們給廠商的拼音沒有錯，是廠商製作時出錯，沒想到會引起話題，今天下午2點多時他已要求拆除錯誤的字母，預計6月11日會全數更換正確版本。

(中時電子報)

上圖：網友在po文留言中發表更新狀況。（圖/翻攝自花蓮人 臉書）中、下圖：今天下午2點多時已求拆除錯誤的字母，預計6月11日會全數更換正確版本。（鐵路改建工程局東部工程處提供）
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