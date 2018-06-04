蔡英文盼見面全力挽留 呂秀蓮6字回應

2018年06月04日 14:38 中時電子報 謝雅柔

前副總統呂秀蓮日前發聲明和民進黨說「ByeBye」，總統府祕書長陳菊日前表示，民進黨祕書長洪耀福已致電呂秀蓮，希望能安排蔡英文總統和呂會面，民進黨上下全力挽留呂秀蓮，希望她再給民進黨一次機會。對此，呂秀蓮今天則首度回6字「相見不如不見」。

民進黨日前決定徵召姚文智出馬參選台北市長，但徵召前即傳出內定，曾表態爭取提名的呂秀蓮出訪馬來西亞時，以書面聲明表示，對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去「Bye Bye！民進黨」，返台後再度表示民進黨和她已經沒有關係。

對此，身兼民進黨主席的蔡英文總統希望親自拜會並慰留呂秀蓮，民進黨秘書長洪耀福已與呂秀蓮幕僚聯繫上，安排見面時間。陳菊日前也表示，台灣處境艱難，民進黨內部更需要團結，若對於黨中央提名政策，或者對民進黨再度執政有任何不夠滿意處，都可以檢討，盼呂秀蓮能夠給民進黨再一次跟她說明、溝通的機會，「我想民進黨上下全力挽留呂副總統，繼續留在民進黨，我們一起來加油」。

然而，據聯合報報導，呂秀蓮今天表示，那篇聲明是在5月26日政見會結束隔天，她要出國前往馬來西亞之前的清晨就寫好交給秘書，並交代要等她指令再對外發表。呂秀蓮也提及，從她回國前接到總統府電話，到昨天為止，共有4次來電，表達蔡總統希望見面，但呂秀蓮用六個字回應「相見不如不見」。

(中時電子報)