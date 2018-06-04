萬安41號演習超逼真！空拍機模擬敵軍空襲

2018年06月04日 15:06 中時 葉書宏

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場，位於新北市中和區的台灣松下電器股份有限公司模擬遭受敵軍空襲，敵軍傘兵進入建築物破壞，軍、警聯合作戰，派出優勢戰力成功制伏敵軍，另外，消防局啟動全國首創快搜部隊與災害醫療救援隊協助大量傷患救護。

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

為提升全民敵情警覺及強化防空整備作為，新北市、台北市、桃園市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、新竹縣，今（4日）下午1時30分至2時實施107年軍民聯合防空「萬安41號」演習，國防部指派後備指揮部政戰主任簡士偉少將擔任副統裁官與新北市長朱立倫一起視察。

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

演習模擬台灣松下電器股份有限公司遭受敵軍攻擊，震撼彈模擬空襲，現場煙霧四起相當逼真，另外，2架空拍機模擬敵機派出傘兵攻擊，軍、警聯合派出優勢兵力制伏空降傘兵，警察局警犬隊支援偵搜爆裂物演練。

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

由於遭受空襲現場發生火警，消防局派員到場救援並垂降傷患出火場，啟動「大量傷患救護機制」，迅速將傷患後送雙和醫院及附近大型醫院救護。值得一提，演練過程中更結合了消防局全國首創快搜部隊與災害醫療救援隊（DMAT），成員為醫生、護士及高級救護技術員。

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

演習第二場則在中和區積穗國小登場，實施師生、民眾防空疏散避難演練情形。孩童們配合師長指揮順離前往校內地下停車場避難。

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

朱立倫表示，萬安演習實施的目的，除了強化全民防空整備作為及驗證行政體系對於災害防救等狀況之應變機制外，更重要的在提醒民眾要有「居安思危」的意識，透過「萬安演習」各項演練，提高民眾憂患意識，隨時做好萬全的準備，才能因應瞬息萬變的國際局勢。

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

北部地區「萬安41號」演習，新北市政府共動員警力2547名、民力2602名、憲兵11名，共計5160名，演習順利完成。

(中時 )