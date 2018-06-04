樓梯間強吻夜歸女辯：想認識她 法官不信重判5年

2018年06月04日 14:59 中時 王己由

複姓歐陽的男子，去年闖入公寓樓梯間，雙手壓制夜歸女子臉頰後強吻，還亂摸對方下體，歐陽在台北地方法院審理時辯稱，只是想要認識她「想要看清她的長相」，但法官認為想認識女生，可以光明正大在公共場合攀談，歐陽的行為不足取，辯解不可信，依強制猥褻罪，重判歐陽有期徒刑5年。本案可上訴。

判決指出，去年4月10日凌晨2時許，歐陽在新北市新店區的摩斯漢堡店，見被害女子貌美，尾隨她回到住處公寓1樓樓梯間時，趁女方還未將大門關上，逕行闖入，先以雙手壓制她臉頰兩側，再親吻女方嘴唇，然後撫摸臀部和下體，後因聽聞門外有聲響，迅速逃逸，案經被害人報警，歐陽被查獲到案，為檢方偵查起訴。

北院審理時，歐陽聲稱，他因為想要認識女方、想看清女方長什麼樣子，才會跟在後面，但女方看到他嚇到，「我就趕緊離開現場，雙方完全沒有身體接觸。」

法官認為，歐陽想看清楚被害人長相，卻不光明正大在公共場合向前攀談，不是正常結識異性方式，況且如要近身看被害人，也應出聲、叩門喚起注意，才不會嚇到對方，歐陽的辯詞有違常情。

法官認為，歐陽與被害女子素不相識，竟半夜尾隨她到梯間強制猥褻，手段惡劣，行為可怖，被害人案發後，常處於驚恐狀態，需要看身心科，歐陽犯罪情節重大，依強制猥褻罪，判他有期徒刑5年。

(中時 )